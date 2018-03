Importation de cocaïne: un ex-athlète olympique mêlé au complot

L'homme de 37 ans a été arrêté en avril 2015 lors d'un important coup de filet de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) visant des cellules d'importation de cocaïne. L'enquête Harrington visait huit complots pour importer de la drogue en provenance notamment du Brésil, de la Colombie et du Guyana. Plus de 200 kg de cocaïne avaient été saisis et une quinzaine de personnes avaient été arrêtées partout au pays.

En plaidant coupable jeudi, Philipos Kollaros a écopé d'une peine d'environ quatre ans de détention. Mais en tenant compte de la durée de sa détention préventive, au cours de laquelle chaque jour d'incarcération est compté pour un jour et demi, le Montréalais a retrouvé sa liberté hier. Une probation de trois ans lui a été imposée. Il devra rester en tout temps à sa résidence lors des six premiers mois, sauf pour travailler, et réaliser 240 heures de travaux communautaires.

La GRC s'est intéressée à Philipos Kollaros dans la foulée du meurtre de Jahanbakhsh Meshkati, un Albertain assassiné en Colombie-Britannique en août 2014. Selon un résumé des faits déposé en cour par le procureur de la Couronne fédérale Samuel Monfette-Tessier, le Montréalais communiquait par message crypté avec un agent double de la police et Gary Christopher Meister. Ce Néo-Écossais a reçu une peine de huit ans et demi de pénitencier ce printemps à Montréal pour avoir tenté d'importer de la cocaïne à Halifax.

L'agent double rencontre Philipos Kollaros le 19 septembre 2014 à Toronto. Pendant cette rencontre, ils s'entendent sur un plan pour importer de la cocaïne avec un partenaire d'affaire de Kollaros.

Dans le cadre de cette entente, l'agent double devait s'occuper de transporter la drogue en utilisant son bateau. L'importation devait alors avoir lieu à l'automne 2014 ou au printemps 2015. La provenance de la drogue n'a pas été précisée devant le tribunal.

Kollaros et l'agent double continuent de communiquer par message crypté dans les mois suivants. Philipos Kollaros présente à l'agent double son partenaire d'affaires, Ryan James Wedding, le 7 janvier 2015, à Montréal. Lors de cette rencontre, les trois complices discutent du complot d'importation de cocaïne. Ryan James Wedding, 36 ans, pose alors des questions spécifiques sur le transport de la cocaïne. Ils s'entendent sur une première livraison de 500 kg de drogue.

FUGITIF

Le coaccusé de Kollaros, Ryan James Wedding, est toujours recherché par la GRC. Cet ancien sportif de haut niveau a participé aux compétitions de planche à neige aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002. Le natif de Colombie-Britannique résidait au centre-ville de Montréal avant qu'il ne prenne la fuite.

Plusieurs personnes arrêtées dans l'enquête Harrington ont déjà plaidé coupable. Le frère du narcotrafiquant Gary Meister, l'ex-employé de la Garde côtière canadienne Delbert Meister, a plaidé coupable cet automne à Montréal à un chef d'accusation d'abus de confiance par un fonctionnaire public. Il doit recevoir sa peine l'an prochain. Le procès de l'ex-employée de la Défense nationale Margaret Darlene Richards doit avoir lieu en décembre 2018. Aucune date de procès n'est fixée pour le Montréalais Joseph Pomerleau Normand, âgé de 67 ans.

- Avec la collaboration de Daniel Renaud, La Presse