Le policier Éric Deslauriers coupable d'homicide involontaire

Le drame était survenu le 22 janvier 2014 lors d'une tentative d'interception d'un véhicule volé, dans le stationnement d'une polyvalente de Sainte-Adèle. Le jeune conducteur, David H. Lacour, a été abattu de deux balles, après avoir refusé d'obéir aux ordres du policier qui lui ordonnait de lever les mains.

Selon les témoignages, le jeune aurait envoyé des signaux contradictoires de soumission et de bravade (notamment en faisant vrombir son moteur), avant de peser sur l'accélérateur. Le policier a témoigné à l'effet qu'il avait perçu que le jeune fonçait sur lui, et qu'il n'avait eu d'autre choix que de tirer, car il avait craint pour sa vie.

La Couronne soutenait que M. Deslauriers avait mal évalué la situation, et qu'il n'était pas justifié de tirer. La défense avait pour sa part fait valoir que l'urgence d'agir avait été créée par le conducteur, et que le policier avait dû réagir en l'espace de fractions de seconde.

Le sergent Deslauriers comptait une vingtaine d'années d'expérience au moment des faits. IL avait été arrêté et accusé environ un an après le drame, et était suspendu avec solde depuis.