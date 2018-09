Un pilote coupable de s'être attaqué aux lignes d'Hydro-Québec

Son procès criminel s'est exceptionnellement déroulé en grande partie en huis clos pour des motifs de «sécurité nationale». Il y a ainsi une ordonnance de non-publication sur la «méthodologie utilisée lors de l'exécution des méfaits et les essais de reproduction de ceux-ci, les objets utilisés et leurs caractéristiques, de même que la description des structures de transport hydroélectrique affectée par ces méfaits».

«Une grande partie du procès s'est déroulée à huis clos et ce jugement sera caviardé avec comme résultat malheureux que son raisonnement ne sera pas rendu public», a dit le juge Paul Chevalier avant de demander au public et aux journalistes de sortir de la salle d'audience.

Le pilote Normand Dubé faisait face à trois chefs de méfaits. Au terme de la décision du juge de le reconnaître coupable, le procureur de la Couronne, Me Steve Baribeau, a demandé l'incarcération immédiate de l'accusé pour des raisons de confiance du public en l'administration de la justice, notamment parce que les crimes commis s'apparentent à du «terrorisme».

«L'accusé a agi par vengeance, par pure méchanceté, en décidant de saboter et de s'attaquer à un bien essentiel à la population et en plein mois de décembre. Vous êtes en présence d'un crime planifié soigneusement impliquant un degré optimal de préméditation commis par quelqu'un de narcissique qui se pensait au-dessous de tout et qui est un grand manipulateur, quelqu'un qui a voulu se faire justice lui-même», a plaidé Me Baribeau.

«Le 4 décembre 2014, l'accusé a agi de façon malicieuse, pernicieuse, sournoise, au mépris de l'une de nos institutions et l'un de nos biens publics les plus chers, dans un seul but, se venger, et pourquoi? Pour une histoire de servitude de trois mètres. Le coût de la folie de M. Dubé? 30 millions», a ajouté le procureur de la Couronne.

L'avocat de M. Dubé, Me Maxime Chevalier, s'est dit en complet désaccord avec la notion de terrorisme dans cette affaire de méfaits et a demandé au juge de ne pas incarcérer immédiatement son client. Le juge doit rendre sa décision en début d'après-midi.

La Couronne a déjà annoncé à la cour son intention de demander une peine de 10 ans, le maximum prévu à la loi pour un méfait. Notons qu'il est rarissime que la peine maximum soit réclamée par la poursuite pour un crime.