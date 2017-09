Un juge critique la gestion de la Couronne dans un mégaprocès

Les superprocès sont devenus « inflexibles et difficiles à gérer » et provoquent des délais « substantiels et inacceptables », affirme un juge qui vient d'ordonner un arrêt des procédures pour délais déraisonnables pour un des 25 coaccusés arrêtés dans la rafle antitabac Lycose. Cette décision pourrait avoir un impact majeur sur des requêtes de type Jordan déposées par une dizaine de coaccusés.