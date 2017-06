Bertrand Charest coupable: il a «agi comme un prédateur»

Au cours du procès, plusieurs victimes, dont l'identité est protégée, ont témoigné. Ainsi, Bertrand Charest a eu des relations sexuelles avec cinq des douze victimes. Celles-ci étaient alors âgées entre 15 et 18 ans. Bertrand Charest n'a pas témoigné pour sa défense.

Bertrand Charest, 51 ans, faisait face à 57 chefs d'accusation, principalement d'agressions sexuelles, mais aussi d'abus de confiance en raison de sa position d'autorité par rapport aux victimes. Les 12 victimes alléguées étaient âgées de 12 à 19 ans au moment des crimes, commis entre 1991 et 1998.

«L'accusé a agi comme un véritable prédateur tissant sa toile soigneusement pour y attirer des jeunes femmes, des adolescentes, et exercer sur elle un ascendant total. Sa recherche du plaisir sexuel n'avait aucune limite, alors qu'il était en position d'autorité sur ces jeunes espoirs canadiens du ski de compétition», a dit le juge Lépine.

Ses 9 jeunes victimes étaient «sous l'emprise» de Bertrand Charest, et ce dernier utilisait ses athlètes pour «assouvir ses besoins en matière sexuelle», a déclaré le juge Lépine ce matin au palais de justice de Saint-Jérôme.

En raison des témoignages «crédibles et fiables» des victimes, le juge Sylvain Lépine a reconnu coupable l'accusé de 37 des 57 chefs d'accusation de crimes sexuels et d'abus de confiance portés contre lui. Sur le banc des accusés, Bertrand Charest n'a pas bronché à l'annonce du verdict.

La procureure de la Couronne, Me Caroline Lafleur.

Les parties reviendront en Cour le 23 août prochain pour traiter l'évaluation psychosexuelle de Bertrand Charest. Il fait face à une peine maximale de 14 ans de prison. Il se trouve déjà derrière les barreaux depuis 2015.

Les procureures de la Couronne se sont réjouies du verdict à la sortie de la salle de cour. «Le juge s'est penché sur la crédibilité de toutes les victimes, de tous les témoins. Il a dit que les victimes avaient une très grande crédibilité, je pense que c'est important de prendre en considération que même 20 ans plus tard, ces victimes-là ont porté plainte, ont rendu témoignage et ont été cru par le tribunal», a affirmé Me Caroline Lafeur.