Crime organisé: tueurs à tout prix

À une époque, les organisations criminelles comptaient sur leurs propres tueurs à gages, des hommes en qui elles pouvaient avoir confiance et qui leur étaient loyaux.

Apache Trudeau et Serge Quesnel ont été aux Hells Angels ce que Réal Simard a été pour le clan Cotroni.

Un des pires tueurs à gages de l'histoire du Québec, Gérald Gallant, a avoué près d'une trentaine de meurtres, la plupart commis durant la guerre des motards. Il a été l'assassin du caïd Raymond Desfossés et des Rock Machine, ennemis des Hells Angels.

En janvier 2006, l'ancien parrain Nicolo Rizzuto a fait venir du Venezuela, où il avait de bons contacts, quatre hommes pour lui prêter main-forte dans un conflit qui risquait de dégénérer en guerre ouverte avec un autre clan de la mafia.

En 2018, l'ère des tueurs à gages fidèles à une organisation est révolue.

Des témoignages entendus devant les tribunaux, des documents judiciaires et des informations glanées ici et là auprès de diverses sources au cours des derniers mois laissent croire qu'il y aurait au moins une demi-douzaine d'individus et groupes qui rempliraient plus régulièrement des contrats pour le crime organisé, peu importe qui passe la commande et à quelle organisation appartient la cible. D'autres seraient impliqués sur une base occasionnelle.

Ces tueurs offrent leurs services aux plus offrants, généralement entre 10 000 $ et 50 000 $ par contrat, ou entre 80 000 et 100 000 $ pour les cibles plus importantes. Lorsque la cible est de haut rang, il se peut même que la somme grimpe à quelques centaines de milliers de dollars.

Ces dernières années, la police a mené plusieurs enquêtes sur les actes de violences qui secouent le crime organisé et arrêté un certain nombre de ces suspects de meurtres, tentatives de meurtre et de possession d'arme. Certains d'entre eux ont été arrêtés et accusés à l'issue d'enquêtes.

CONFIANCE EN PERSONNE

La police possède des informations voulant qu'un de ces meurtriers sur commande ait commis des assassinats pour le compte d'un chef de clan de la mafia ces dernières années et se soit ensuite retourné contre ce même leader mafieux quelques mois plus tard, sans toutefois parvenir à le tuer. Et il y aurait d'autres cas similaires.

« Des tueurs fidèles à un clan, ça a déjà existé, mais en 2018, on ne voit plus ça. Aujourd'hui, c'est l'argent qui mène. Il y avait des allégeances à l'époque de Vito Rizzuto et de Maurice Boucher, mais aujourd'hui, les groupes sont tellement entremêlés que ce n'est plus une question de clans.

« J'ai vu deux hommes de la mafia se rencontrer un jour, et le lendemain, l'un a essayé de tuer l'autre. La vieille garde de la mafia a beaucoup de difficultés pour cette raison. Les plus vieux nous disent qu'ils ne peuvent plus faire confiance à personne. » - Une source policière bien au fait des dossiers

Les tueurs à gages sont de toutes les origines. Ils peuvent posséder plus d'une adresse. Certains ont des modes opératoires bien à eux, des « marques de commerce », par exemple utiliser une moto pour commettre leur crime. D'autres sont toxicomanes et vont faire un contrat lorsqu'ils ont besoin d'argent pour s'acheter de la drogue. Ou bien ils veulent faire un coup d'argent pour se payer du luxe. « Les gars les plus pauvres, ce sont eux qui en font le plus », ajoute notre source.

Cela pourrait peut-être expliquer pourquoi l'ancien analyste à la GRC Pierre De Champlain affirmait que la mafia n'avait plus de code d'honneur au lendemain du meurtre d'Antonio De Blasio, tué en plein parc, sous les yeux de son fils, en août 2017.

MARCHE FUNÈBRE

En règle générale, quand un lieutenant de la mafia veut se débarrasser de quelqu'un, il va convoquer un subalterne et lui demander de régler un problème lors d'une marche dans une ruelle (walk and talk), loin d'éventuels micros de la police. Une somme est alors évoquée, mais aucun argent ne sera versé. Le subalterne bénéficiera plutôt d'un renvoi d'ascenseur, par exemple d'une plus grande part dans des activités illicites ou d'un accroissement de son territoire.

Le subalterne passera la commande à un intermédiaire qui ne saura généralement pas de qui vient la demande. L'inverse est aussi vrai. Le lieutenant pourrait ne jamais savoir qui a exécuté sa volonté. C'est la raison pour laquelle il est si difficile pour la police de remonter jusqu'à la tête dans un complot de meurtre. L'intermédiaire devra payer les tueurs en argent.

***

QUELQUES INDIVIDUS SOUPÇONNÉS, ACCUSÉS OU CONDAMNÉS POUR MEURTRE