Importations de haschisch: une enquête du Pakistan jusqu'en Italie

Ce procès est celui d'Alain Charron, 69 ans, accusé d'avoir comploté et participé à trois importations de plusieurs tonnes de résine de cannabis en provenance du Pakistan, à l'automne 2010. La procureure de la Couronne fédérale, Me Carly Norris, a expliqué qu'à deux reprises, la drogue est arrivée dans le port de Montréal dans un conteneur maritime, et la troisième fois par train, en provenance des États-Unis.

L'enquêteur principal de ce projet baptisé Celsius, Francis Martin, de la GRC, a témoigné hier et est revenu sur les débuts de l'enquête.

Celle-ci a commencé lorsqu'un policier de la GRC en poste au Pakistan a avisé ses collègues de Montréal qu'un conteneur suspect était destiné à une adresse dans la métropole. Ce conteneur devait quitter le Pakistan pour Gênes, en Italie, où il devait être chargé sur un autre bateau, à destination de Montréal.

Emballages de café et de shampoing

M. Martin et des collègues se sont rendus au port de Gênes en août 2010. Ils ont ouvert le conteneur, de façon à ne pas briser les scellés sur des portes, et ont découvert sept tonnes de résine de cannabis. Les policiers ont remplacé la drogue par du sel et laissé partir le conteneur, non sans auparavant avoir installé des dispositifs d'alarme, de suivi et d'interception de communication dans deux boîtes et dans l'une des portes du conteneur.

Plus tard, après avoir reçu des informations, les policiers se sont rendus au port d'Anvers, en Belgique, et ont trouvé plus de deux tonnes de haschisch caché cette fois dans des boîtes contenant des emballages de café et de shampoing. Ils ont remplacé la drogue par du placoplâtre, installé les mêmes dispositifs de surveillance et laissé le conteneur poursuivre sa route.