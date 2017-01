Un deuxième salon de coiffure de la femme d'un mafieux incendié

Le salon de coiffure Streakz, situé au 2797, boulevard René-Laennec (angle Lausanne), ainsi qu'une crémerie, un dépanneur Boni-Soir et une boulangerie ont été complètement détruits par un incendie d'une grande violence qui a pris naissance vers 3h30.

«Nous ne sommes pas en mesure de savoir où le feu a débuté, car lorsque les policiers et les pompiers sont arrivés, le centre commercial était une boule de feu. [Hier] midi, les pompiers arros[aient] toujours les décombres et les enquêteurs des incendies criminels de la police de Laval attend[aient] de pouvoir entrer sur le site. Pour le moment, nous n'avons aucune information sur la présence de traces d'accélérant, mais selon l'intensité, on peut se douter que l'incendie est suspect», a indiqué la sergente Geneviève Major, de la police de Laval.

Lorsque les premiers secouristes sont arrivés sur les lieux, des pièces d'artifice vendues dans le dépanneur ont explosé. La présence de bonbonnes de gaz propane sur place a aussi incité les pompiers à évacuer plusieurs résidences de la rue Ronda, situées à l'arrière du bâtiment. En tout, 41 personnes ont été déplacées temporairement et 700 personnes ont été privées de courant.

Un commerce ciblé

C'est la deuxième fois en moins d'une semaine qu'un salon de coiffure Streakz est le théâtre d'un incendie. Dans la nuit de mercredi dernier, une autre succursale, située sur le boulevard Robert-Bourassa, à Laval, a été la cible d'incendiaires. Après avoir éteint le brasier, les pompiers ont constaté une forte odeur d'accélérant et transmis le dossier aux enquêteurs des incendies criminels de la police de Laval.

Les deux salons de coiffure Streakz appartiennent à la femme de Carmelo Cannistraro, l'un des responsables des paris sportifs de la mafia montréalaise, selon la police. À la suite de l'opération Colisée, en 2006, Cannistraro a été accusé et condamné à payer une amende de 250 000 $. Selon nos informations, l'attentat contre le salon Streakz la semaine dernière pourrait s'inscrire dans un bras de fer entre clans de la mafia pour le contrôle du livre des paris sportifs de la mafia.

***

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou à l'adresse postale de La Presse.