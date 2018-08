Ajustements dans l'équipe de communications de la mairesse Plante

Une offre d'emploi a été affichée mercredi après-midi sur le site internet de la Ville pour un poste d'attaché de presse responsable du comité exécutif. La personne recherchée doit avoir un minimum de cinq années d'expérience en relation avec les médias, faire preuve d'autonomie, de débrouillardise et d'un «bon jugement dans des situations stressantes». Et surtout, elle devra être disponible les soirs et les fins de semaine. L'expérience dans un cabinet politique est un atout.

À l'heure actuelle, cette fonction auprès des membres du comité exécutif est assumée par Youssef Amane. Ce dernier prendra du galon et deviendra directeur des relations médias.

Du coup, les responsabilités de son collègue Marc-André Viau qui était jusque-là directeur des communications, seront modifiées. Avec la campagne électorale qui s'amorce et le scrutin fédéral qui est prévu pour l'année prochaine, M. Viau devrait hériter des relations gouvernementales et internationales. Il semble que la mairie souhaite occuper ce terrain dans une perspective politique ; cette responsabilité est entre les mains d'un service municipal.

Les changements devraient se mettre en place au cours des prochaines semaines. Les candidatures pour devenir attaché de presse sont attendues au plus tard, le 3 septembre prochain.