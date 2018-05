Montréal aura son «escouade mobilité» cet été

La mairesse Valérie Plante a annoncé ce matin que sa promesse électorale d'améliorer la fluidité dans les rues deviendrait bientôt réalité. «On partage tous le même réseau, qu'on soit à pied en vélo ou en auto. On doit se partager nos routes. L'escouade mobilité, c'est un désir d'avoir une unité qui, en amont, va prévenir des situations de trafic intense», a-t-elle indiqué, lors de la réunion hebdomadaire de son comité exécutif.

«Souvent des bouchons peuvent se créer quand une voiture se stationne en double ou il y a un camion de livraison dans une piste cyclable. Ça crée des inconvénients, ça crée des problèmes de sécurité. L'escouade mobilité va intervenir à ce niveau», a-t-elle ajouté.

Coût, personnel, pouvoirs: pour l'instant, on connaît peu de détails sur le fonctionnement de cette nouvelle unité. Comme pour le projet-pilote sur Camillien-Houde, l'administration a décidé d'annoncer la création de l'escouade avant de dévoiler les détails.

L'élu responsable des Transports, Éric Alan Caldwell, a précisé que la Ville était encore à peaufiner les détails. «Il faut trouver le bon mélange pour avoir une équipe afin de mieux planifier en amont et mieux réagir quand il y a des entraves», a-t-il indiqué.

L'escouade devrait notamment inclure des policiers afin de forcer les automobilistes à se déplacer lorsqu'ils entravent la circulation.

L'escouade sera en place cet été et devrait ainsi avoir assez d'expérience en septembre pour bien gérer la rentrée, qui marque chaque année une forte augmentation de la congestion. «Il n'y a pas de solution magique et il n'y pas un moment où la situation va changer du jour au lendemain comme un yogourt qui passe date, les mesures vont prendre place graduellement», a toutefois prévenu M. Caldwell.

L'escouade mobilité aura aussi pour tâche de collecter des données sur les causes de la congestion. «On veut déterminer quel type d'entrave cause le plus d'inconvénients», explique M. Caldwell. L'administration compte ainsi revoir la composition de l'escouade dans le futur pour s'adapter.

L'administration Plante reconnaît que l'arrivée de cette escouade pourrait causer certains grincements de dents. «On veut améliorer la fluidité tant pour les piétons et cyclistes que les autos. Si on pile sur une couple d'orteils, il n'y a pas de problème», estime M. Caldwell.

En plus de l'escouade mobilité, Montréal doit annoncer prochainement la création d'une brigade de chantiers, qui devra veiller au bon déroulement des travaux.