Feu de joie, danse et musique pour la communauté juive

Prières, danses festives, chants, feu de joie, pâtisseries et pizza pour les enfants : des milliers de personnes de la communauté juive ont célébré la fête de Lag Ba'omer, hier soir à Montréal. Un moment rendu plus important encore cette année en raison de la visite du rabbin Yissachar Dov Rokeach, chef spirituel de la communauté Belz.

« C'est une analogie boiteuse, mais c'est comme si Cristiano Ronaldo était ici pour faire la fête avec nous, explique Dou dou Dahan, restaurateur de Montréal. C'est un honneur de l'avoir. C'est impossible de surestimer l'importance de ce rabbin, non seulement pour la communauté hassidique Belz, mais pour l'ensemble des juifs. Il y a 2,5 millions de personnes en Israël qui célèbrent cette fête en ce moment. »

La fête avait lieu dans un ancien quartier industriel, rue Hutchison, entre les rues Beaubien et Atlantic, à l'extrémité nord d'Outremont, près de la limite avec Parc-Extension. Des pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal de même que des policiers du SPVM à vélo étaient sur place pour assurer la sécurité de l'évènement.

Chesky Reiss, membre de la communauté Belz d'Outremont, explique que les organisateurs ont appris il y a trois semaines que le rabbin visiterait Montréal.

« Nous avons loué une tente capable de contenir 5000 personnes. Il a fallu la faire venir de l'Ontario, car il n'y avait pas de tentes assez grandes au Québec. » - Chesky Reiss, membre de la communauté Belz d'Outremont

Des milliers de membres de la communauté Belz de l'Ontario et de New York sont venus à Montréal pour l'occasion. « Ils logent chez des membres de la communauté, dans des Airbnb, et même dans des véhicules récréatifs. »

MOMENT DE JOIE

La fête de Lag Ba'omer est un moment de joie qui marque la fin de 33 jours de deuil, durant lesquels les membres de la communauté ne peuvent pas se marier, chanter ou même se raser.

C'est la première fois en 20 ans que le rabbin Yissachar Dov Rokeach visite la métropole. « Nos enfants ont grandi en entendant parler constamment du rabbin, et là il nous fait l'honneur d'être avec nous et de faire la fête avec nous », dit M. Reiss.

La veille, des centaines de membres de la communauté s'étaient réunis à Outremont pour y accueillir le rabbin.

Le rabbin, qui est en visite à Montréal jusqu'à mardi, habite dans une résidence de l'avenue Querbes durant son séjour. Des citoyens du secteur ont fait part de leur mécontentement en raison du bruit et de la perte de certaines places de stationnement occasionnés par sa visite, de même que du fait que certaines rues résidentielles sont fermées temporairement à la circulation automobile durant les festivités.

Une grande marche nocturne doit avoir lieu samedi, et les membres de la communauté Belz marcheront alors le long de l'avenue du Parc, pour se rendre à la résidence où loge le rabbin. La procession doit réunir des centaines de personnes et durer une heure environ.