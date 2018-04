Les Montréalais favorables à l'immigration, malgré quelques réserves

PLUS OU MOINS D'IMMIGRANTS ?

Les Montréalais se montrent partagés sur le nombre de nouveaux arrivants que la métropole devrait accueillir. Ainsi, 43 % des répondants estiment que la métropole devrait continuer à en accueillir autant, tandis que 38 % jugent qu'il devrait y en avoir moins et que 12 % seraient prêts à en recevoir davantage. Comme sur plusieurs questions, les francophones se montrent légèrement plus réfractaires sur la question de l'immigration. Ainsi, la proportion de ceux jugeant que Montréal devrait accueillir moins d'immigrants grimpe à 45 % dans ce groupe.

DIVISÉS SUR L'ÉTAT DES RELATIONS

Les Montréalais sont partagés sur l'évolution des relations avec les communautés culturelles. Ainsi, 30 % des répondants estiment qu'elles sont meilleures qu'il y a 10 ans, tandis que 31 % jugent qu'elles sont pareilles et 31 %, qu'elles sont moins bonnes. À noter, les jeunes se montrent légèrement plus positifs (38 % des 18 à 34 ans jugent qu'elles se sont améliorées), tandis que les 55 ans et plus sont plus pessimistes (39 % estiment qu'elles se sont détériorées). Quant à l'avenir, les Montréalais se montrent légèrement plus optimistes. Ainsi, 36 % des répondants croient que les relations avec les communautés culturelles devraient être meilleures dans 10 ans, tandis que 26 % jugent qu'elles n'auront pas changé et 26 %, qu'elles seront moins bonnes.

MONTRÉAL COMPARABLE AUX AUTRES GRANDES VILLES

La moitié des répondants (48 %) estiment que la situation des nouveaux arrivants est comparable à celle dans d'autres grandes villes. Un peu plus du quart (27 %) croient que la situation est meilleure à Montréal et 13 % qu'elle est pire.

MÉTHODOLOGIE

Le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants de la Ville de Montréal (BINAM) a commandé ce sondage à la fin de 2017 afin d'évaluer les préjugés à l'égard des nouveaux arrivants. Le coup de sonde a été réalisé du 23 novembre au 2 décembre sur le web auprès de 1096 résidants ou travailleurs de l'île de Montréal. Grâce à cet exercice, le BINAM entend mettre de l'avant une « stratégie anti-rumeurs » afin de contrer les principaux préjugés envers les immigrants.