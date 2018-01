Travaux routiers: fermeture quasi complète de l'échangeur Turcot

Il s'agit du premier d'une série de 20 ou 25 week-ends d'entraves majeures, annoncées le mois dernier par le ministère des Transports du Québec, qui visent à permettre la démolition de plusieurs structures routières mises hors service dans le cadre du chantier de construction du nouvel échangeur Turcot, dans le sud-ouest de Montréal. La route 136, entre l'échangeur et le centre-ville de Montréal, sera complètement fermée à la circulation à partir de minuit ce soir, jusqu'à 5 h lundi matin, et ce, dans les deux directions. Conséquemment, les accès à la route 136 à partir des rues de l'Hôtel-de-Ville et Saint-Antoine, de même que les bretelles de l'échangeur Turcot reliant l'autoroute 15 à la route 136, seront, aussi, fermés pour toute la fin de semaine. De plus, une portion de l'autoroute 20, en direction ouest, sera fermée à partir de l'échangeur Turcot jusqu'à l'entrée du boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue, près de Montréal-Ouest.