Tempête hivernale: «On est prêts», dit l'administration Plante

Non, le déneigement des rues de la métropole n'a pas été revu à la baisse depuis l'arrivée de Projet Montréal à la mairie, en novembre. L'administration Plante assure que la Ville est fin prête à faire face à la première tempête de l'hiver.

« On ne réinvente pas la roue : la neige, ça reste la neige. On est prêts pour la nuit de mardi à mercredi », a assuré Jean-François Parenteau, élu responsable des services aux citoyens au comité exécutif.

Le personnel de la métropole a ainsi déjà commencé l'épandage d'abrasifs pour éviter que les rues et trottoirs soient glissants. Lorsque la neige aura atteint la barre des 2,5 cm, 1000 employés sur autant d'appareils commenceront le déblaiement. À la fin de la tempête, les 10 à 15 cm attendus mèneront au déclenchement d'une opération d'enlèvement de la neige, ce qui pourrait avoir lieu dès demain. L'opération pourrait ainsi prendre quatre jours.

En raison des forts vents et de la poudrerie, la Ville prévoit qu'elle aura à repasser sur les trottoirs pour bien les dégager. « Il va y avoir beaucoup d'effervescence dans les rues. On va demander aux citoyens de redoubler de vigilance autour des machines, mais aussi sur les trottoirs », dit Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal.

PAS DE CHANGEMENTS POUR LES ARRONDISSEMENTS

À ceux qui craignent de voir Projet Montréal étendre à l'ensemble de l'île les pratiques du Plateau-Mont-Royal, Jean-François Parenteau rétorque que les pratiques des arrondissements n'ont pas été modifiées par rapport au dernier hiver. « On continue comme avant. Ce n'est pas le premier hiver, et on s'améliore d'année en année », a assuré l'élu.

Jean-François Parenteau maintient ainsi la décision de centraliser le déclenchement des opérations. L'élu a toutefois indiqué vouloir rencontrer les maires d'arrondissement pour colliger leurs commentaires sur le fonctionnements des services partagés, dont le déneigement.

« [La première tempête] va être un test pour eux autres », dit le maire d'Anjou, Luis Miranda.

L'élu espère voir l'administration décentraliser la gestion du déneigement... et redonner les fonds associés à cette importante activité. « Ils ont dit qu'ils voulaient décentraliser, mais il faut que l'argent vienne avec. »

Au-delà du déclenchement des opérations, Jean-François Parenteau appelle les citoyens à aider la Ville. Il invite les retardataires à installer leurs pneus d'hiver. Il suggère également aux gens de prendre les transports en commun, les conditions routières risquant d'être pénibles. « Avec le vent, il risque d'y avoir de la glace noire », a indiqué M. Parenteau.