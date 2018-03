Montréal éliminera la vente des boissons sucrées de ses bâtiments

Il ne sera bientôt plus possible d'acheter une boisson sucrée dans un aréna de Montréal ou dans tout bâtiment appartenant à la Ville. Les élus montréalais ont adopté hier soir une motion visant à éliminer graduellement la vente de ces produits dans les édifices municipaux de la métropole.

« On souhaiterait proposer autre chose que des boissons très caloriques et sucrées », a résumé la mairesse Valérie Plante, à l'issue de la séance du conseil municipal.

La décision d'interdire la vente de boissons sucrées dans les installations de Montréal a été prise à la surprise générale, hier, alors que les élus débattaient d'une proposition pour demander à Ottawa d'imposer une taxe sur ces produits. Non seulement la suggestion du conseiller Marvin Rotrand a- t-elle reçu l'appui de tous ses collègues, mais encore l'opposition a proposé d'aller plus loin en interdisant la vente de ces produits dans tous les bâtiments municipaux de la métropole, question de donner l'exemple.

Après débat, il a été décidé d'ajouter à la motion un point pour prévoir l'élimination graduelle - et non dans les 12 prochains mois comme il avait d'abord été évoqué - de la vente de boissons sucrées dans les bâtiments municipaux de Montréal. La motion a été adoptée avec 54 votes pour et 5 contre. Ces produits disparaîtront ainsi des machines distributrices et comptoirs alimentaires au fur et à mesure que les contrats avec les fournisseurs de la Ville arriveront à échéance.

COLLABORATION

Même si l'initiative provenait des bancs de l'opposition, la mairesse a dit appuyer entièrement la proposition. « Comme ville, on soutient la pratique d'exercices physiques, à travers nos arénas, nos stades et nos parcs. Mais pour l'alimentation aussi, c'est important », a fait savoir Mme Plante.

Si la décision peut sembler avoir été prise précipitamment, Valérie Plante souligne que « c'est un sujet dont on parle depuis un bon bout de temps ». Elle dit avoir refusé de renvoyer la question en commission pour étude, estimant qu'il n'était pas judicieux de « gagner du temps » sur un tel enjeu.

« C'est un message important à envoyer que, la santé, on prend ça au sérieux », dit la mairesse.

Cette façon de faire a grandement plu au conseiller Marvin Rotrand, saluant l'ouverture de l'administration aux suggestions de l'opposition. « J'aime le nouveau conseil municipal où tout le monde est ouvert aux bonnes idées. Un conseil collégial peut amener des idées intéressantes. » Celui-ci n'a pas caché qu'il souhaitait voir ses collègues bannir aussi la malbouffe des installations municipales.

Plusieurs détails restent encore à voir avant que la vente de ces produits devienne chose du passé, notamment déterminer avec précision quels produits seront interdits et s'il sera permis d'apporter sa propre boisson sucrée dans les installations de Montréal. D'où l'idée d'y aller graduellement avec leur élimination, a indiqué Rosannie Filato, élue responsable du développement social. « Ça ne peut pas être fait du jour au lendemain. On va étudier tout cela. »

ACCUEIL FAVORABLE ET RÉSERVES

La proposition d'éliminer complètement les boissons sucrées a tout de même soulevé un malaise chez certains élus. « Allons-nous instaurer une police du sucre ? », a demandé le maire d'Anjou, Luis Miranda.

Le chef de l'opposition par intérim, Lionel Perez, a tenu à se faire rassurant.

« C'est déjà en place à Côte-des-Neiges- Notre-Dame-de-Grâce et il n'y a pas de police du sucre », a-t-il dit.

Le conseiller Richard Deschamps a lui aussi manifesté son malaise, disant que son arrondissement, LaSalle, avait mis en place une telle pratique, sans grand succès. « Ça n'a pas été concluant. Beaucoup de concessionnaires ont dû revoir leur offre ou fermer leurs portes. »

La décision de Montréal d'éliminer la vente de boissons sucrées a été bien accueillie par la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, qui appuyait la démarche du conseiller Rotrand sur l'imposition d'une taxe.

« C'est une excellente nouvelle. La santé, ce n'est pas juste l'affaire du gouvernement fédéral ou provincial. La Ville de Montréal prend un geste significatif et j'espère que ça va inspirer d'autres villes à emboîter le pas », dit Kevin Bilodeau, de la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.

Bien que l'interdiction ne touche que les installations municipales, M. Bilodeau estime que Montréal envoie un message plus large. « C'est un signal que les boissons n'ont pas leur place dans l'alimentation quotidienne. »

La Fédération canadienne des contribuables (FCC) a quant à elle déploré de voir Montréal demander à Ottawa l'ajout d'une taxe sur les boissons sucrées. « Malgré des objectifs qui - à première vue - peuvent sembler nobles, cette taxe n'est rien de moins qu'une nouvelle façon d'engraisser les revenus des gouvernements en pigeant dans les poches des contribuables qui peinent déjà à joindre les deux bouts », a dénoncé Carl Vallée, directeur québécois de la FCC.