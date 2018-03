Laval et Terrebonne s'allient pour faire échec à la collusion

Kathleen Lévesque

La Presse La Presse Suivre @katlevesque

Les villes de Laval et de Terrebonne s'apprêtent à travailler main dans la main pour faire échec à la collusion et la malversation. Les deux municipalités ont entrepris des discussions pour une possible mise en commun de l'expertise développée par le Bureau d'intégrité et d'éthique de Laval (BIEL), a appris La Presse.