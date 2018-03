Le budget de Longueuil épargne les contribuables

La Ville de Longueuil a présenté vendredi matin son budget pour 2018 qui épargne les contribuables. Tout au plus, les propriétaires de Longueuil verront leur compte de taxes augmenter de 0,05 %.

Pour une maison d'une valeur moyenne de 273 000$ située dans l'arrondissement du Vieux-Longueuil, cette hausse représente 1,36$ de plus sur le compte de taxes. Dans le secteur de LeMoyne, les taxes résidentielles subiront une légère baisse. Globalement, il n'y a donc pas de hausse du fardeau fiscal. D'ici 2022, Longueuil devra avoir harmonisé les taux de taxation entre les arrondissements et secteurs fusionnés en 2001 et qui forment l'actuelle Ville de Longueuil.

«Ce budget est le reflet de nos ambitions collectives», a indiqué la nouvelle mairesse Sylvie Parent en conférence de presse. Cette dernière a été élue en novembre dernier mais qui n'a pas réussi à obtenir la majorité du conseil avec cinq élus, comparativement à huit conseillers municipaux pour Longueuil Citoyen et deux élus indépendants.

Durant la campagne électorale, Longueuil Citoyen et sa chef Josée Latendresse, ont promis le gel des taxes alors que Mme Parent, à la tête d'Action Longueuil, s'est engagée à plafonner les taxes à 1%. La préparation budgétaire n'a pas représenté un véritable enjeu entre les partis, a mentionné Mme Parent.

Par voie de communiqué, les élus de Longueuil Citoyen ont toutefois souligné qu'ils avaient utilisé leur majorité au sein de la commission des finances pour freiner la «tendance à la hausse pour les contribuables de Longueuil».

La mairesse a rappelé, par ailleurs, l'intention de son administration de mettre en place un processus d'élaboration du budget qui sera participatif, dès l'année prochaine. Ainsi, les citoyens pourraient être consultés et proposer des projets propres à leur quartier. Pour l'instant, ce projet en est à l'étape d'élaboration.

Le budget de fonctionnement de Longueuil s'élève à 412 millions, en hausse de 2,6 % ou 10 millions par rapport à 2017. De cette somme, 2,6 millions sont attribuables aux activités d'agglomération. Les dépenses pour le déneigement sont augmentées d'un million et 600 000 $ supplémentaires seront consacré au colmatage des nids-de-poule.