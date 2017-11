Montréal: un trou de 358 millions dans les finances

Différents éléments auraient contribué à creuser ce trou dans les finances de Montréal, à commencer par les récentes ententes sur les régimes de retraite, qui coûteraient beaucoup plus cher que prévu. D'importantes dépenses étaient également payées à même les surplus anticipés. Or, 2017 risque de se terminer sans aucun surplus, forçant la nouvelle administration à intégrer ces dépenses dans son budget courant.

« Visiblement, ces 358 millions qui manquent ne sont pas apparus il y a deux jours. Quand ils sont partis en élections, ils savaient qu'il manquait de l'argent. Ça n'a pas été traité de façon transparente », affirme M. Dorais. Il entend d'ailleurs « casser » cette opacité durant son mandat pour éviter une telle surprise à l'avenir.

Hier, au moment de tirer sa révérence, Denis Coderre a assuré que son administration avait « remis de l'ordre dans les finances » de Montréal.

Manque à gagner majeur

Ce trou de 358 millions représente 7 % du budget de 5,2 milliards de la Ville. S'il devait être absorbé par les Montréalais, il faudrait augmenter les taxes de plus de 10 % d'un seul coup.

C'est hors de question, tranche Benoit Dorais. « On ne va pas faire cela. Les Montréalais nous ont fait confiance et on s'est engagés à limiter la hausse de taxe à l'inflation, soit environ 2 %. »

Pour combler le manque à gagner, l'administration Plante-Dorais compte plutôt miser sur l'expertise des employés de la Ville, chercher des économies d'échelle et tenter d'étaler certaines dépenses dans le temps. « On peut être créatifs. Je ne parle pas de comptabilité créative, je parle du fait qu'à Projet Montréal, on est reconnus comme étant des gens qui pensent à l'extérieur de la boîte. On est capables d'innover », dit Benoit Dorais.

MARGE DE MANOEUVRE RÉDUITE

Cet important manque à gagner risque toutefois de priver à court terme Projet Montréal de la marge de manoeuvre nécessaire pour implanter les promesses faites en campagne. Benoit Dorais dit évaluer lesquelles pourront être mises en place à brève échéance et lesquelles devront attendre. Mais il tient à ce que son administration imprime sa marque dans le prochain budget. « On sait gérer, à Projet Montréal, et on va le montrer », résume-t-il.

Mais le temps presse. « La contrainte, c'est le temps. On a un mois pour le faire », expose le président du comité exécutif. Pour respecter la loi imposant d'adopter le budget d'ici le 31 janvier, Projet Montréal devra présenter ses prévisions d'ici les Fêtes ou tout juste au retour des vacances.