Le «flair politique» de Denis Coderre engourdi, selon Lionel Perez

Isabelle Ducas

La Presse La Presse Suivre @isaducas

C'est notamment parce que « le flair politique habituellement très judicieux et avisé du maire était visiblement engourdi » et parce que l'organisation du parti était déficiente que Denis Coderre et ses troupes ont été évincés de l'hôtel de ville, selon Lionel Perez, qui a conservé son poste de conseiller municipal dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.