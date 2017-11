Travaux dans le Sud-Ouest: le CN tarde à payer un permis de 500 000 $

Et comme pour tout chantier, les fonctionnaires de l'arrondissement ont délivré au CN un permis d'occupation du domaine public. Il s'agit d'un gros et long chantier. La facture envoyée au CN était salée. Environ 500 000 $.

Mais d'autres entités prévoyaient aussi des travaux dans cette rue : l'arrondissement et le consortium KPH-Turcot, qui doit y modifier la configuration en raison du vaste chantier de l'échangeur, juste à côté. Cela crée des entraves majeures dans cette rue, et ce, pour des mois.

«La Ville, l'arrondissement, le CN et KPH-Turcot, on a coordonné les chantiers en même temps dans le secteur. C'est souvent ça, le problème : on ne planifie pas les chantiers. Et donc je ne voulais pas démobiliser ce chantier et créer d'autres délais.»

Benoit Dorais