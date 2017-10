La loi 62 stigmatise toujours les femmes, dit Denis Coderre

La ministre de la Justice a beau avoir assoupli l'application de la loi 62 sur la neutralité religieuse dans les services publics, Denis Coderre trouve la loi toujours aussi mal ficelée et inapplicable.

«Il y a deux éléments qui me titillent continuellement. C'est de mettre une pression indue et inutile sur nos employés. (...) Dans un deuxième temps, ça stigmatise les femmes», a commenté le maire sortant.

«Une journée c'est dans tout l'autobus, aujourd'hui on dit c'est à l'entrée... Si on veut faire du vivre ensemble on ne peut pas mettre de la pression sur la personne avant qu'elle entre dans l'autobus. Ça commence à être compliqué un peu», a poursuivi le maire.

Questionné sur le fait que le gouvernement puisse s'adresser aux tribunaux pour demander des injonctions forçant les municipalités à appliquer la loi, il a laissé entendre qu'il y aura là une belle occasion de faire passer le test de la Charte des droits et libertés à la loi 62.