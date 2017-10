Métro: une ligne rose améliorée dès 2025, promet Valérie Plante

La ligne rose ferait la liaison entre Montréal-Nord et le centre-ville, en diagonale. Nouveauté par rapport à la version qu'elle avait présentée pendant la course à la direction de Projet Montréal: la ligne rose se poursuivrait jusqu'à Lachine, mais en surface à l'ouest du centre-ville.

Temps de déplacement entre Lachine et Montréal-Nord? 39 minutes.

Les trains seraient automatisés, et circuleraient dans un grand tunnel à même lequel seraient aménagés les quais d'embarquement, réduisant l'ampleur des travaux de construction des gares.

Coût: 5,9 milliards de dollars.

Projet Montréal croit réaliste une mise en service en 2025.

Trop optimistes, les gens de Projet Montréal, quand on pense que le simple allongement de la ligne bleue piétine depuis des décennies?

«Il va falloir négocier. Faire des études. Mais quand une administration établit une priorité, plutôt que de faire une grande liste, on peut obtenir ce qu'on veut», a expliqué Sylvain Ouellet, candidat de Projet Montréal et porte-parole en matière de Développement durable.

Il estime que le Réseau électrique métropolitain de la Caisse de dépôt et placement du Québec a démontré qu'il est possible de lancer et réaliser rapidement de grands projets avec du financement fédéral et provincial.