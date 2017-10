Le pont Mercier à éviter ce week-end

Le secteur du pont Honoré-Mercier sera à éviter au cours du long week-end de l'Action de grâce en raison de travaux de renforcement prévus sur le pont et d'entraves importantes prévues dans l'axe de l'autoroute 20 entre l'échangeur Saint-Pierre et le centre-ville de la métropole.

PONT MERCIER

La circulation automobile sera réduite à une seule voie, dans les deux directions, sur le pont Mercier durant toute la fin de semaine de l'Action de grâce. Les entraves seront mises en place à compter de 23 h ce soir, et resteront en vigueur jusqu'à 5 h mardi matin. Ces entraves permettront la réalisation de travaux de renforcement sur la plus ancienne section du pont, entre l'île de Montréal et la Voie maritime. Les automobilistes n'auront accès qu'à une seule voie aménagée à contresens sur la structure en direction de Montréal, et la largeur de cette voie sera réduite à seulement 3,3 m.

AUTOROUTE 20 ET ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

Les automobilistes qui choisiront quand même d'utiliser le pont Mercier en direction de la métropole doivent prendre note que l'autoroute 20 en direction est (centre-ville) sera aussi partiellement entravée entre les échangeurs Saint-Pierre et Montréal-Ouest, à compter de vendredi soir jusqu'à lundi matin. De plus, des fermetures complètes de l'autoroute 20 sont prévues durant le week-end, pendant la nuit, dans le secteur de Lachine à la hauteur de la sortie 62 (1re Avenue/avenue Saint-Pierre/avenue Dollard).

ÉCHANGEUR TURCOT

Enfin, la route 136 (autoroute 720 Ville-Marie Est) sera complètement fermée en direction du centre-ville de Montréal entre l'échangeur Turcot et l'entrée des rues de la Cathédrale et Notre-Dame, à compter de minuit, ce soir, jusqu'à 5 h, mardi matin. Dans l'échangeur Turcot, la bretelle menant de l'autoroute Décarie (A15 Sud) à la route 136 Est sera aussi fermée aux mêmes heures.

Ces entraves pourraient être reportées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques.