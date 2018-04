Gabriel Béland

La Presse La Presse Suivre @gabrielbeland

(Québec) Pendant les semaines et les mois qui ont suivi l'attentat à la Grande Mosquée de Québec, Alexandre Bissonnette a simulé les symptômes d'une psychose et avait l'intention de plaider la non-responsabilité criminelle. Mais les psychiatres ne l'ont pas cru et c'est alors qu'il a décidé de plaider coupable.