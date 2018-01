Tempête: Urgences-santé débordé

« C'est particulièrement occupé », a assuré la chef des opérations, Valérie Tremblay. En temps normal, Urgences-santé répond à un volume d'environ 200 appels pour la même période.

« Il y a beaucoup d'accidents et de chutes. Heureusement, ce sont tous des évènements mineurs. On invite les gens à être plus prudents. Souvent, ce sont des choses qui peuvent être évitées », poursuit-elle. Vendredi, Urgences-santé a carrément recommandé aux citoyens de Montréal et de Laval de « ne pas sortir de leur domicile dans la mesure du possible ». Le service craignait de nombreux accidents et plusieurs appels au 911, alors que la pluie s'est graduellement transformée en neige.

La Corporation rappelle que, pour les situations non-urgentes, les citoyens peuvent s'adresser à Info-Santé, soit le 811.

Par ailleurs, dans les cas où une ambulance est requise pour le transport d'un patient, Urgences-santé demande aux gens de sécuriser les surfaces glissantes près des domiciles en répandant un abrasif.

Le Service de police de la Ville de Montréal et la Sûreté du Québec ne rapportent pour l'heure aucun accident majeur sur l'île de Montréal ou sur les routes du Québec.

- Avec La Presse canadienne