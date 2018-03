 Environ 38 600 abonnés d'Hydro-Québec n'ont toujours pas d'électricité 

Peu après 12h mardi, environ 38 600 foyers étaient toujours plongés dans le noir. Au plus fort de la panne lundi, ils étaient plus de 200 000 clients d'Hydro-Québec sans électricité.

Les régions les plus touchées par les pannes de courant étaient le Saguenay-Lac-Saint-Jean (6760 clients), les Laurentides (5655 clients), la Montérégie (6185 clients), l'Estrie (7125 clients), la région de Québec (940 clients), Lanaudière (1435 clients), le Bas-Saint-Laurent (1145 clients), Chaudière-Appalaches (830 clients) et l'Outaouais (1620 clients).

Mathieu Rouy, porte-parole d'Hydro-Québec, a indiqué lundi soir que les forts vents soufflant à 70 kilomètres à l'heure accompagnés de rafales allant jusqu'à 90 kilomètres à l'heure avaient causé de nombreux dégâts au réseau de transport d'électricité.

Environ 700 travailleurs d'Hydro-Québec étaient à pied d'oeuvre pour rétablir la situation.

Les conditions ont été difficiles pour les monteurs de ligne, a mentionné M. Rouy. En raison des forts vents, plusieurs équipes n'étaient pas en mesure d'utiliser les nacelles qui leur permettent d'atteindre rapidement le haut des poteaux. «Ils doivent donc monter sur les poteaux avec des éperons et des sangles, ce qui rend le travail beaucoup plus long et beaucoup plus ardu», soulignait-il.

«Ce sont des conditions difficiles et le rétablissement du service va être long», a prévenu le porte-parole d'Hydro-Québec «On priorise les travaux qui vont rétablir le service à un maximum de clients», a-t-il expliqué, ajoutant que les clients qui se trouvent en zones plus éloignées ou encore en zones plus boisées devront s'armer de patience.

Inondations

En l'espace de 36 heures, dimanche et lundi, 98 millimètres de pluie sont tombés dans la région d'Ottawa et de Gatineau, a rapporté le météorologue Alexandre Parent, d'Environnement Canada.

Plusieurs secteurs ont été inondés. Le premier ministre Justin Trudeau a d'ailleurs dû monter sur un véhicule tout terrain en matinée pour quitter sa résidence secondaire du lac Mousseau dans le parc de la Gatineau pour se rendre au parlement.

Les régions de l'Estrie, des Hautes-Laurentides et de la Haute-Mauricie ont également été particulièrement touchées avec des précipitations allant jusqu'à 60 millimètres de pluie, lundi.