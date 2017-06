 Douze millions supplémentaires pour le patrimoine religieux 

Québec injecte 12 millions supplémentaires pour assurer la préservation et la restauration d'éléments du patrimoine religieux québécois.

C'est le ministre de la Culture et des Communications Luc Fortin qui a fait dimanche l'annonce de cette bonification de 20 % de ce programme, qui permettra de restaurer 64 bâtiments, deux orgues et cinq oeuvres d'art. L'État assumera ainsi jusqu'à 85 % des différents projets qui bénéficieront du programme.

«Les 12 millions que nous annonçons aujourd'hui permettront d'ajouter de nombreux bâtiments à nos efforts de conservation, notamment des églises et des oeuvres de notre histoire plus récente qui témoignent de l'évolution de l'architecture et de la culture religieuse au fil du temps», explique le ministre.

L'annonce s'est faite à l'église du Sault-au-Récollet, dans l'arrondissement montréalais d'Ahuntsic, classée immeuble patrimonial.

«Elle est unique par son architecture remarquable, mais elle est aussi la plus ancienne de toute l'île de Montréal. Elle fait partie de nos racines et de notre histoire commune et il nous appartient de protéger ce patrimoine identitaire exceptionnel afin de le transmettre aux générations futures. L'église de la Visitation est un exemple très éloquent des joyaux de notre patrimoine religieux que l'annonce d'aujourd'hui permet de préserver», a commenté le ministre.

Cette église fait partie d'une quinzaine de sites montréalais qui bénéficieront du programme. Sur les 12 millions, 2 763 316 seront investis dans la métropole.

Voici une liste des projets montréalais: