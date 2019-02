Cinq destinations pour s'émerveiller au Canada

Terre-Neuve-et-Labrador

Des paysages à couper le souffle, une population d'une gentillesse désarmante, des restaurants d'une qualité remarquable, la directrice des hôtels Germain, Christiane Germain, ne tarit pas d'éloges à l'endroit de la province la plus à l'est du pays.

Et elle n'est pas la seule: le tourisme y est en hausse presque constante depuis une décennie.

L'ouverture d'un luxueux hôtel dans l'île de Fogo - louangé dans la presse d'ici et d'ailleurs - a certainement contribué à attirer l'attention sur la région, mais que l'on séjourne ou non au Fogo Island Inn, la «destination est idéale pour les aventuriers de tous âges, en couple, en solo ou entre amis», note Mme Germain.

