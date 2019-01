Aubaines de la semaine

Vol

> Phuket, Thaïlande

Vol aller-retour Montréal-Phuket. 890 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance au Qatar). Du 23 janvier au 10 février. Avec Qatar Airways.

> Kailua-Kona, Hawaii

Vol aller-retour Montréal - Kailua-Kona. 563 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance à Toronto). Du 25 février au 11 mars. Avec WestJet.

> Singapour

Vol aller-retour Montréal-Singapour. 832 $ (taxes et frais inclus, avec deux correspondances, à Washington et Tokyo à l'aller et à Tokyo et Los Angeles au retour). Du 1er au 8 février. Avec United Airlines.

> Lisbonne, Portugal

Vol aller-retour Montréal-Lisbonne. 689 $ (vol direct, taxes et frais inclus). Du 14 au 22 janvier. Avec Air Transat.

Tout-inclus 7 nuits

> Cayo Coco, Cuba

Memories Flamenco Beach Resort (4,5 étoiles). Suite junior dans un hôtel familial, sur une plage de sable blanc. Quatre piscines, sept bars, sept restaurants.935 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 9 au 16 janvier. Avec Sunwing.

> Puerto Plata, République dominicaine

Be Live Collection Marien (4,5 étoiles). Chambre double dans un complexe hôtelier situé sur la plage. Miniclub, une piscine, sept bars et sept restaurants. 1035 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 17 au 24 janvier. Avec Sunwing.

Forfait

> Centre-du-Québec

Auberge Godefroy. Nuitée en chambre prestige, en occupation double. Petit-déjeuner inclus. Rabais de 25 $ sur un soin de 50 minutes à l'Amerispa (sauf manucure et pédicure). 210 $. Valable du dimanche au jeudi, jusqu'au 31 janvier.