Le cœur économique des Émirats arabes unis abrite certes la plus haute tour du monde, mais aime aussi battre des records sur le plan touristique.

Des statistiques officielles récemment dévoilées indiquent que la luxueuse ville a attiré quelque 17,15 millions de touristes internationaux ayant passé au moins une nuitée sur place en 2023.

Ce chiffre dépasse les résultats collectés par le ministère du Tourisme national en 2019, lorsque les visites avaient atteint un total de 16,73 millions.

En outre, la cité a remporté, pour la troisième année consécutive, la première place des prix Travelers’ Choice Best of the Best, organisés par TripAdvisor, dans la catégorie-reine des destinations mondiales favorites.

La destination séduit par son offre éclectique, allant du tourisme de luxe dans les hôtels et des centres commerciaux parmi les plus prestigieux au monde aux visites culturelles et gastronomiques au gré des souks en passant par des expériences plus sportives, comme des sauts en parachute au-dessus de l’archipel artificiel de Palm Jumeirah.