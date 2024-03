Liban Le tourisme victime de la guerre avec Israël

(Byblos) Dans la ville antique de Byblos, au nord de Beyrouth, boutiques et restaurants attendent les clients depuis plus d’un mois : le secteur de l’hôtellerie-restauration est frappé de plein fouet par la guerre entre Israël et le Hamas palestinien, qui s’est étendue vers le sud du Liban.