J’ai gagné à la loterie des Jeux olympiques de Paris 2024… et ça m’a coûté cher, très cher ! Malgré tout, je suis heureuse d’assister pour la première fois de ma vie à ce grand évènement mondial, les Jeux olympiques. Un rêve qui se réalise.

J’ai été tirée au sort lors de la première phase de la vente des billets des Jeux olympiques de Paris 2024, en février dernier, et j’ai pu acheter des billets pour assister à des compétitions de différentes disciplines : tennis, soccer, volleyball de plage et athlétisme.

Les Jeux olympiques de Paris 2024 se dérouleront du 26 juillet au 11 août 2024. On ira donc en famille, pendant quelques jours, mon mari, nos deux enfants et moi.

PHOTO PAWEL GAUL, GETTY IMAGES, FOURNIE PAR PARIS 2024 Vue imaginée de la Ville Lumière lors de la future cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de 2024

« Maman, tu n’es jamais allée aux Jeux olympiques ? », m’ont demandé mes enfants. « Non, je n’ai pas votre chance ! Vous vous rendez compte, vous aurez 12 et treize ans et demi, et moi, 49 ans en 2024 ! »

PHOTO FOURNIE PAR PARIS 2024 Le Grand Palais, où il y aura notamment de l’escrime

Des billets jugés trop chers

Il y a eu beaucoup de critiques dans les médias français sur le prix excessif des billets et sur la complexité du processus d’achat. En effet, c’est une discipline olympique en soi de bien comprendre le fonctionnement de l’achat des billets et les différentes phases. Nous nous sommes inscrits au tirage au sort en décembre 2022 ; nous avons reçu un courriel le 16 février, annonçant que nous avions été parmi les chanceux tirés au sort. Nous avions ainsi, deux jours plus tard, un créneau de 48 heures pour acheter nos billets. Nous devions, dans cette première phase, acheter nos billets « par pack », avec l’obligation d’acheter le même nombre de billets pour trois sports différents — avec une limite de 30 billets. Vous suivez toujours ?

Il faut prévoir un bon budget, car même si le prix des billets commence à 24 euros (35 $) par « session », ils sont partis très vite, trop vite. Le journal L’Équipe parle même du « yéti » ou du « monstre du Loch Ness », « car le billet à 24 euros est devenu un objet fantasmé, un mythe urbain », écrit Jean-Philippe Leclaire, journaliste pour le quotidien sportif. « À part pour aller voir du golf, de la voile à Marseille ou un match de soccer dans une ville de province, le billet à 24 euros est le plus recherché de ces Jeux olympiques », renchérit-il.

PHOTO FOURNIE PAR PARIS 2024 Stade tour Eiffel, en configuration de volleyball de plage

Il faut payer jusqu’à 980 euros (1437 $) pour une finale d’athlétisme, jusqu’à 290 euros (425 $) pour une finale d’escrime, et jusqu’à 360 euros (528 $) pour une finale de judo.

Nous avons payé 50 euros (73 $) pour un match de soccer au Parc des Princes, 80 euros (117 $) pour le volleyball de plage, 110 euros (161 $) pour le tennis à Roland-Garros et 130 euros (161 $) pour une séance de qualifications en athlétisme au Stade de France. Pour la cérémonie d’ouverture, le long de la Seine, les prix des billets vont de 90 à 2700 euros (132 $ à 3961 $) ; pour la cérémonie de clôture, ils se vendent entre 45 et 1600 euros (66 $ et 2347 $).

Selon un sondage réalisé par la radio RTL et publié le 5 mars, 82 % des Français estiment que les prix des places sont trop élevés et 79 % jugent les démarches trop compliquées pour obtenir des billets.

L’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 a affirmé qu’il y a eu un énorme engouement lors de cette première phase d’achat et que 3,25 millions de billets ont été vendus en trois semaines, un record pour un évènement sportif en France. Le public français représente les deux tiers des acheteurs — les autres acheteurs proviennent de 158 pays. Sur les 10 millions de billets, 1 million de billets se détaillent bel et bien 24 euros, assure l’organisation, et 4 millions de billets, 50 euros.

Pour ce qui est de notre organisation familiale, il va falloir se loger. Heureusement, grâce à nos origines françaises, on devrait trouver famille ou amis pour nous héberger… même si quelques Parisiens à qui nous avons parlé nous disent que c’est le moment ou jamais de faire des affaires et qu’ils vont peut-être pouvoir louer leur appartement à prix d’or, à des équipes de NBC, de CNN ou même à Anderson Cooper… ! En effet, selon ce même sondage RTL, 64 % des Français estiment que les Jeux olympiques permettront de créer des occasions économiques pour la France et les Français.

PHOTO FOURNIE PAR PARIS 2024 L’embarquement des athlètes sur des bateaux sur la Seine, lors de la future cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024

Paris pendant les Jeux olympiques

Mais finalement, aller à Paris pendant les Jeux olympiques, est-ce une bonne idée ?

« Si vous voulez flâner à Paris sur les bords de la Seine ou être au calme dans les différents quartiers de la capitale, ce n’est peut-être pas la bonne année, mais si vous êtes fan des Jeux olympiques et que vous avez envie de vivre cette effervescence exceptionnelle, l’été 2024, c’est pour vous, car il va y avoir des célébrations un peu partout dans Paris et ce sera la fête », explique en entrevue au téléphone Corinne Menegaux, directrice générale de Paris je t’aime, l’office de tourisme de Paris.

PHOTO FOURNIE PAR PARIS 2024 Château de Versailles, en configuration équitation

Elle admet que tout sera plus compliqué et plus cher. « On attend environ 15,9 millions de touristes, entre les Jeux olympiques et paralympiques. Il sera sans doute plus compliqué de circuler et les prix de l’hébergement vont augmenter », dit-elle.

Pendant les compétitions, c’est 4,2 millions de chambres qui sont offertes en région Île-de-France (de 1 à 5 étoiles). « On va faire des efforts pour encadrer les choses le plus possible, mais chaque hôtel est libre d’appliquer ses tarifs. Plus vous serez près d’un site olympique et plus les chambres seront chères. Il y aura des possibilités de se loger en Île-de-France, c’est peut-être l’occasion de découvrir la région parisienne, et avoir des prix plus abordables. Déjà cette année, il y a une inflation des prix des hôtels de 30 %, pas juste à Paris, partout dans le monde », explique Corinne Menegaux.

PHOTO FOURNIE PAR PARIS 2024 Les Invalides, où seront présentés le tir à l’arc et le départ du cyclisme (contre la montre)

Elle conseille de réserver dès cet été pour juillet prochain, car Paris est une destination très attractive pour les touristes. « Les images récentes de manifestations contre la réforme des retraites et de poubelles amoncelées n’ont pas eu tellement d’impact, les indicateurs pour la saison à venir sont très positifs », affirme-t-elle.

Si, comme moi, vous voulez faire une folie, vous avez jusqu’au 20 avril pour vous inscrire au tirage au sort pour la deuxième phase d’achat des billets à l’unité. Il aura lieu le 9 mai, et la vente des billets, le 11 mai. Et il y aura une troisième phase d’achat à la fin de l’année 2023 et en 2024, puis une plateforme officielle de revente sera mise en place.