Plein air

Pouvoir rouler dans la nature

Pendant la semaine, Denis Laliberté et son petit groupe de randonneurs font des recherches et s’échangent des idées afin de trouver une nouvelle destination pour leur traditionnelle randonnée du dimanche. Le jour venu, ils se rencontrent et s’élancent pour une nouvelle aventure. Et c’est souvent toute une aventure : Denis Laliberté utilise un fauteuil roulant et refuse de se limiter aux sentiers « accessibles », trop peu nombreux, trop faciles à son goût.