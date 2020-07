Deux applications pour nommer la nature

Privés de grands déplacements, c’est dans la cour arrière – ou enfin, dans la province — que se feront les petites et grandes découvertes de l’été. Mais parce que même chez soi, on ne connaît pas toute la faune et la flore qui nous entoure, il sera utile de se doter d’une bonne source d’information pour ne pas observer idiot. En voici deux, testées en grande nature et en ville au cours des dernières semaines.