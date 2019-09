Vols, forfaits tout inclus, escapades. Voici quelques aubaines repérées pour vous. * Prix en vigueur hier, peuvent changer sans préavis.

Nadielle Kutlu

Collaboration spéciale

Vols

• Lima, Pérou

Vol aller-retour Montréal-Lima. 668 $ (vol direct, taxes et frais inclus). Du 9 au 30 novembre. Avec Air Canada.

• Salt Lake City, Utah

Vol aller-retour Montréal-Salt Lake City. 872 $ (taxes et frais inclus avec une correspondance à Calgary à l’aller et deux correspondances au retour : Calgary et Toronto). Du 12 au 22 juin. Avec Delta.

PHOTO CHRISTOPHE SIMON, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Marseille, en France

• Marseille, France

Vol aller-retour Montréal-Marseille. 649 $ (vol direct, taxes et frais inclus). Du 11 au 17 octobre. Avec Air Transat.

• Rome, Italie

Vol aller-retour Montréal-Rome. 667 $ (vol direct, taxes et frais inclus). Du 8 au 15 novembre. Avec Air Transat.

Tout-inclus 7 nuits

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DU CLUB MED Le Club Med Sandpiper Bay, en Floride

• Club Med Sandpiper Bay (4 tridents), Floride

Chambre supérieure dans le village du Club Med, à deux heures de Miami. Trois restaurants, deux bars, trois piscines, miniclub. 3081 $ pour deux adultes, taxes et frais inclus. Du 11 au 18 janvier. Avec le Club Med.

• Grand Memories Splash (5 étoiles), Punta Cana, République dominicaine

Chambre double dans un hôtel familial récemment rénové, à quelques pas de la plage. Quatre piscines, cinq restaurants, huit bars, un parc aquatique, miniclub. 865 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 25 septembre au 2 octobre.

Forfait

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’HÔTEL L’Hôtel Suites Lac-Brome

• Forfait découverte saveurs du lac Brome, Hôtel Suites Lac-Brome, Cantons-de-l’Est

Une nuitée dans une chambre avec vue sur le lac Brome ou la réserve faunique Quilliams, un petit-déjeuner gourmet, un souper table d’hôte au restaurant La Brise du Lac. À partir de 141 $ par personne, en occupation double. Valide jusqu’au 1er novembre.