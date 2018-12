Produits de beauté: la crème de la crème... des Fêtes

Beauté givrée

Quel bel écrin (réutilisable!) que celui qui contient l'ensemble de poudres métallisées Avalanche de Fenty Beauty by Rihanna. À l'intérieur, sept teintes métallisées hautement iridescentes - du violet profond à l'orange brûlé en passant par le bleu glacier - au fini fondant riche qui s'étale merveilleusement bien. Ces dernières s'utilisent autant sur les paupières, les joues que les lèvres - il suffit d'en mettre un peu par-dessus son rouge à lèvres pour un effet épatant.

Autre coup de coeur de cette collection des Fêtes en édition limitée, le trio de rouges à lèvres givrés Snow Daze. On aime leur texture crémeuse qui s'étend comme un charme sur les lèvres et leurs couleurs hautement pigmentées, mais dont l'effet reste tout de même assez subtil. Une chose est sûre, leur effet étincelant éclatant vous fera briller dans la nuit!

Ensemble de poudres métallisées Avalanche All-Over, Fenty Beauty by Rihanna, 125 $ (édition limitée), offert sur le site web et chez Sephora

Trio de rouges à lèvres givrés Snow Daze, Fenty Beauty by Rihanna, 46 $ (édition limitée), offert sur le site web et chez Sephora

Des bijoux d'ongles

Fêtes obligent, CND vient de lancer une collection sous le signe du scintillement qui invite à la célébration, Night Moves. Quatre teintes futuristes, tout en brillance, sont au menu, du rouge feu pailleté jusqu'à l'argenté bleuté en passant par notre préféré, le plus subtil mais tout aussi festif Soirée brute, un gris-rose chatoyant qui s'arrimera à toutes vos tenues. Offert en version vernis gel Shellac dans les salons certifiés ou en formule longue durée Vinylux, à faire faire en manucure ou à appliquer soi-même à la maison.

Collection Night Move (4 teintes), CND, 12,50 $ la bouteille (formule CND Vinylux), offerte dans les salons associés, en pharmacie et dans les grandes surfaces

Voir la vie en or

Cette collection de la marque italienne Pupa - au nom fort bien choisi, Party On! - se déploie sous le signe de l'or. De quoi ajouter une touche festive et luxuriante à vos maquillages des Fêtes. On aime particulièrement le tout léger gel scintillant visage et corps, afin de parer vos atours - buste, pommettes, paupières, etc. - d'un voile doré miroitant, ainsi que le duo traceur yeux qui propose au classique eyeliner noir un doublé doré à effet métallique, à utiliser seul ou, encore mieux, en superposition, pour des yeux de chat tout en or.

Gel scintillant visage et corps, Pupa, 25 $, offert chez Jean Coutu, Uniprix, Familiprix et Brunet

Vamp! Duo traceur yeux, Pupa, 29 $, offert chez Jean Coutu, Uniprix, Familiprix et Brunet

Ode aux métalliques

Pour les Fêtes, on ose le regard métallisé, très tendance. Il est facile à adopter, alors qu'il existe aujourd'hui tellement de choix de fards pour des paupières de qualité que même les plus novices pourront les appliquer sans craindre les dégâts.

Deux options: d'abord, le coffret de fards à paupières par Quo, la marque maison de Pharmaprix, qui propose un mélange de teintes mates et métallisées à marier selon les envies afin de sculpter votre regard.

Puis, ces fards à paupières «soufflés» signés Lise Watier, qui présente ici trois nouvelles teintes irisées pour les Fêtes, dont la texture gel rebondie et soyeuse et les fins pigments métallisés nous ont conquise. Petit plus: la formule est infusée d'extraits de thé du Labrador, reconnu pour ses vertus anti-âge.

Palette de fards à paupières mats et métallisés, Quo, 25 $, offerte en exclusivité chez Pharmaprix (en ligne et en magasin)

Ombres Soufflé suprême, Lise Watier, 27 $ chacune, offertes en ligne et en pharmacie

Lèvres électriques

Fan de l'iconique Rouge G de Guerlain et de sa formule enrichie de jojoba, beurre de mangue et acide hyaluronique? Nous aussi! Pour souligner les célébrations des Fêtes, la chic maison française propose trois teintes réinventées, aux couleurs électriques agrémentées de microcristaux argentés réfléchissant joliment la lumière, à coupler avec le nouveau capot doré électrique, pour un duo de feu. De quoi électriser vos partys de Noël!

Rouge G (teinte no 93 - metallic pumpkin), Guerlain, 36 $, offert en boutique, chez les détaillants associés et en ligne chez La Baie et Sephora

Capot Rouge G (doré électrique), Guerlain, 20 $, offert en boutique, chez les détaillants associés et en ligne chez La Baie et Sephora