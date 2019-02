 Valérie Plante, le style et la politique 

Depuis son élection, nous avions remarqué le style discret et élégant de la mairesse de Montréal Valérie Plante. Un détail superficiel? Oh que non. La tenue vestimentaire des élus, particulièrement celle des femmes, est constamment scrutée à la loupe. Discussion autour de la question avec la mairesse, dans son bureau de l'hôtel de ville.

«J'ai un rapport ambigu avec les vêtements, car on juge tellement plus durement les personnalités publiques féminines sur leur apparence que les personnalités masculines», constate-t-elle.

Elle se rappelle les commentaires publiés à son sujet sur les médias sociaux pendant la course à la mairie: «Vos cheveux sont trop foncés, vous avez l'air sévère, pourquoi avoir mis telle chose, ou vous riez trop.» «Le jugement est différent quand on est une femme. Ça me fait plaisir de bien me vêtir, mais quand je regarde mes collègues masculins qui doivent peut-être s'acheter deux ou trois costumes par année, quelques cravates et chemises, moi, ça n'a vraiment rien à voir», dit-elle, ajoutant que pour les femmes, c'est beaucoup plus complexe.

Lors de sa campagne pour la mairie de Montréal, parce qu'elle voulait avant tout qu'on se concentre sur son message et non pas sur ce qu'elle portait, Valérie Plante a mis surtout des tailleurs. Elle a décidé de travailler avec une styliste, dont elle a retenu les conseils, car la mairesse s'occupe seule du choix et de l'achat de toutes ses tenues vestimentaires (à noter qu'il n'y a pas de budget alloué pour ses tenues).

La styliste lui a conseillé d'éliminer les chaussures de fantaisie, d'opter pour la simplicité et d'intégrer les couleurs dans sa garde-robe comme le vert et le bleu. «Ça me va très bien, les couleurs, car avant, je mettais vraiment beaucoup de noir», confie la mairesse. D'ailleurs, la robe qu'elle portait le jour de sa victoire le 5 novembre 2017, est une robe verte achetée chez Éditions de robes. «Je suis allée magasiner quelques jours avant avec Marie Plourde [conseillère d'arrondissement du district Mile End] qui est une fashionista, et quand j'ai essayé cette robe verte très bien coupée, faite avec un tissu qui tombe bien, on s'est dit: "C'est une vraie robe de mairesse", et je le suis devenue!»

La robe bleue (Éditions de robes) portée lors de sa prestation de serment est devenue «sacrée» dit-elle, comme une robe de mariée. «Je n'ose plus la remettre, mais elle est tellement magnifique! Je me souviens, j'ai hésité avec la même en rose, mais on se disait: "Oh, c'est trop évident, avec la ligne rose." Finalement, je l'ai prise en bleu, et quand je suis arrivée sur le tapis rouge en robe bleue, c'était parfait! Je ne l'ai remise qu'une seule fois à Marrakech lors d'une mission, j'étais à l'étranger, alors ce n'était pas pareil, mais sinon, je ne pense plus la porter.»