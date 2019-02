Une seconde vie pour les vêtements

De plus en plus de créateurs québécois font de l'«upcycling», également appelé «surcyclage». Le principe: récupérer des vêtements usés, démodés, des vêtements neufs invendus ou des chutes de tissus pour les transformer en de nouvelles pièces. Une manière de réduire l'impact environnemental de l'industrie du textile.

UN MARCHÉ DE NICHE, MAIS EN EXPANSION

Dans la boutique La Gaillarde, à Montréal, se côtoient des sacs faits à partir de ceintures de sécurité, des vêtements créés avec des tissus récupérés ou encore des mitaines confectionnées à partir de vieux jeans. Cette boutique de mode écoresponsable fait la part belle aux créateurs locaux qui misent sur «l'upcycling», en français «surcyclage». Le principe: récupérer des matériaux qui ne servent plus pour créer de nouveaux vêtements. Ainsi, la pièce d'origine a une seconde vie, avec une valeur ajoutée.

Le concept ne date pas d'hier. «En 1993, la marque Harricana et sa créatrice Mariouche Gagné réutilisaient la fourrure en la magnifiant, même si c'était le terme recyclage qui était employé. En 1997, des années après que Martin Margiela a fait défiler des robes confectionnées avec des sacs de supermarché en plastique, Jean Paul Gaultier, pour l'une de ses premières collections en haute couture, créait une redingote à partir de jeans usés», rappelle Philippe Denis, chargé de cours à l'École supérieure de mode de l'ESG UQAM.

«Nos grands-parents reprenaient et sublimaient des vêtements pour en faire de nouveaux, adaptés aux changements de la mode. Dans ce contexte du respect de l'intégrité de la matière dans la transformation, l'upcycling existe depuis des décennies, mais on ne le revendiquait pas forcément.»

Des prix élevés, mais justifiés

Globalement, les prix de ces pièces sont plus élevés que ceux d'articles neufs de certaines marques bas de gamme. En effet, concevoir ces articles prend du temps. Il faut chercher les matières, trouver comment les assembler de manière harmonieuse, les découdre, les recoudre... Annie de Grandmont, la directrice de La Gaillarde, remarque que tout le monde n'est pas prêt à y mettre le prix.

«Auparavant, les consommateurs considéraient l'achat d'un vêtement comme un investissement et misaient sur la qualité et la durabilité. Avec l'arrivée de la fast fashion, les prix très bas incitent à surconsommer des articles de qualité moindre. Si une robe upcyclée coûte 120 $, certains consommateurs vont se dire que c'est du vol, que chez H&M ils en trouveront une à 15 $», déplore-t-elle. Elle regrette que ces prix bas «impactent la production locale», et qu'ils «ne reflètent pas du tout la charge environnementale de cette production de vêtements».

Le surcyclage est en expansion, mais il reste un marché de niche. Selon le designer Markantoine Lynch-Boisvert, il faut sensibiliser les acheteurs à la récupération et au tri de vêtements ainsi qu'à l'impact de l'industrie du textile, «dans le top 3 des industries les plus polluantes au monde». Les pesticides sont utilisés pour cultiver du coton, teindre les vêtements et tanner le cuir pollue l'environnement, la plupart des fibres synthétiques proviennent du pétrole, plusieurs vêtements sont confectionnés à l'autre bout du monde... D'après ce créateur, il faut changer le regard sur le textile auquel on donne une deuxième vie.

«Le "neuf" est devenu acquis et dans l'imaginaire collectif, les friperies et les vêtements usagés sont encore vus comme signe de "pauvreté". Pourtant, ces tissus sont une matière noble, qui a du vécu, et que je trouve encore plus intéressante...»

Prise de conscience

Au Québec, 3 % des matières résiduelles mises dans les collectes de déchets ou de matières recyclables en bordure de rue par les ménages sont des produits de textile ou d'habillement, selon Recyc-Québec. Cela équivaut à un peu plus de 95 000 tonnes générées, soit 12 kg/personne/année. Mais les citoyens ne sont pas les seuls à jeter leurs vêtements. «À la moindre petite imperfection ou en cas d'invendus, de grandes marques détruisent des vêtements. Il faudrait qu'elles leur donnent une seconde vie, voire simplement une vie. La destruction a un poids écologique, économique et social», avance Philippe Denis. On se souvient par exemple qu'en 2016, l'équipe de l'émission J.E. avait retrouvé des sacs entiers de vêtements neufs lacérés, des invendus du groupe Dynamite.

Pour Philippe Denis, les grandes entreprises ont un rôle à jouer. Les écoles de mode aussi. «Elles forment les futurs créateurs, ainsi que celles et ceux qui vont s'occuper de la gestion ou de la commercialisation. Aujourd'hui, on enseigne souvent et encore l'idée de quantité, de répondre à la demande du consommateur, de favoriser un désir, voire un besoin factice...» Il reste cependant optimiste. «La nouvelle génération est de plus en plus conscientisée et associe davantage la mode à la slow fashion.»

Pour l'instant, ces articles uniques, faits à la main, constituent de petites collections. Peut-on imaginer que ce modèle devienne la norme? «La pratique de l'upcycling à grande échelle va demander de revoir la conception des articles, mais la disponibilité d'une quantité importante de matière résiduelle la rend envisageable, pense Philippe Denis. Il faudra prendre garde à ne pas réutiliser le modèle actuel de la production de masse. Cela irait à l'encontre des valeurs responsables véhiculées par l'upcycling.»

DES CRÉATRICES QUI FONT DU SURCYCLAGE