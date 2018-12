Le look de Michelle Obama

En tournée de promotion pour son autobiographie Devenir (Becoming), l'ex-première dame des États-Unis a rencontré mercredi le public new-yorkais, lors d'une soirée animée par Sarah Jessica Parker. Michelle Obama s'est fait remarquer pour son look d'enfer !

Habillée de la tête aux pieds par Balenciaga (collection printemps 2019), Mme Obama portait une robe jaune et des bottes, hautes et cintrées, en paillettes dorées. La paire se détaille 5500 $ chez Saks...

Michelle Obama sera de passage à Montréal pour donner une conférence, le 3 mai, au Centre Bell. Son livre est au sommet des ventes depuis sa sortie, à la mi-novembre. (Sources : Page Six, New York Post) - Luc Boulanger, La Presse

> Lisez l'article de Page Six à ce sujet (en anglais)