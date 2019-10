Quand il fait froid dehors et que la lumière se fait rare, on se gâte avec des plats qui font chaud au coeur. Et à ce chapitre, rien de mieux qu'un bol de soupe fumante. Colorée grâce aux carottes, nourrissante avec ses lentilles et parfumée de cumin, cette soupe-repas est tout simplement parfaite.

Tous les mois, Recettes d'ici vous donne rendez-vous pour de nouvelles idées savoureuses.

Portions : 4

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 45 minutes

Ingrédients

1 c. à soupe de beurre

1 oignon, haché

2 gousses d'ail, hachées

1 tasse de lentilles vertes sèches

4 tasses de bouillon de boeuf ou de poulet

1 c. à thé de cumin moulu

3 tasses de carottes, coupées en dés

2 tasses de lait

4 tasses d'épinards frais, hachés

Sel et poivre frais moulu, au goût

Croûtons, au goût

Persil plat ou coriandre, au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Dans une casserole, chauffer le beurre à feu moyen et faire cuire l'oignon et l'ail 2 minutes. Ajouter les lentilles et poursuivre la cuisson 2 minutes. Ajouter le bouillon et le cumin et assaisonner au goût. Porter à ébullition, puis laisser mijoter 20 minutes à feu doux.

ÉTAPE 2

Ajouter les carottes et laisser mijoter de 15 à 20 minutes, ou jusqu'à ce que les carottes et les lentilles soient tendres. Ajouter le lait et les épinards et faire mijoter 2 minutes. Si désiré, garnir les bols de croûtons et de persil ou de coriandre. Servir.

