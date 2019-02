Tous les mois, Recettes d'ici vous donne rendez-vous pour de nouvelles idées savoureuses.

Portions : 4

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 40 minutes

Se congèle (sans les garnitures)

Ingrédients

2 c. à soupe de beurre

1 oignon jaune, pelé et coupé en dés

1 carotte, pelée et coupée en petits dés

2 gousses d'ail, dégermées et finement hachées

1 c. à soupe de poudre de chili

1 c. à thé de cumin moulu

1 c. à thé de coriandre moulue

1 c. à thé de paprika fumé

28 oz liq. de tomates en dés

11,5 oz liq. de maïs en grains entiers

19 oz liq. de haricots rouges en conserve

½ tasse de crème sure

½ tasse de fromage monterey jack La Trappe à Fromage, râpé

½ tasse de feuilles de coriandre fraîche

Croustilles de maïs

Sel et poivre

Préparation

ÉTAPE 1

Dans une grande casserole, à feu moyen, faire fondre le beurre. Ajouter l'oignon et la carotte. Cuire 5 minutes en remuant de temps en temps à l'aide d'une cuillère en bois. Ajouter l'ail et les épices.Saler et poivrer. Poursuivre la cuisson 1 minute.

ÉTAPE 2

Ajouter les tomates en dés, le maïs, les haricots rouges et un peu d'eau, au besoin. Saler et poivrer. Couvrir et laisser mijoter à feu doux pendant 30 minutes. Goûter et rectifier l'assaisonnement au besoin.

ÉTAPE 3

Servir le chili garni de crème sure, de fromage monterey jack râpé et de feuilles de coriandre. Accompagner de croustilles de maïs.

Variante

À l'étape 2, ajouter des restes de poulet ou de dinde cuits effilochés.

