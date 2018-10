Cette tartinade clôt à merveille un repas sur une note à la fois sucrée et santé. Elle fait aussi bonne figure à l'apéro ou au déjeuner en garniture d'un yogourt ou encore pour changer du sempiternel beurre d'arachide. On est conquis par le contraste de sa texture crémeuse avec le croquant de la dukkah, un mélange originaire du Moyen-Orient.

Tous les mois, Recettes d'ici vous donne rendez-vous pour de nouvelles idées savoureuses.

Portion : 8

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 60 minutes

INGRÉDIENTS

Dukkah aux amandes

¼ tasse de graines de sésame rôties

1 c. à soupe de graines de pavot

1 tasse d'amandes rôties, hachées grossièrement

1 c. à soupe de cannelle moulue

Tartinade à la courge

1 courge musquée d'environ 1 kg (2 lb), coupée en deux et épépinée

½ c. à thé de cannelle moulue

⅔ tasse de fromage blanc Damablanc

2 c. à soupe de miel, et un filet pour le service

Pour servir

Craquelins sucrés ou biscottes

PRÉPARATION

Étape 1 : Préparer la dukkah

Dans un bol, mélanger tous les ingrédients. Réserver.

Étape 2 : Cuire la courge

Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). Tapisser une grande plaque à pâtisserie de papier d'aluminium et y placer les moitiés de courge, côté chair vers le bas. Ajouter sur la plaque 60 ml (1⁄4 tasse) d'eau. Faire rôtir la courge au four pendant 1 heure, ou jusqu'à ce qu'elle soit bien tendre. Laisser refroidir la courge et la peler.

Étape 3 : Préparer la tartinade

Dans le récipient d'un robot culinaire, mettre la courge, la cannelle, le fromage Damablanc et le miel. Réduire en purée.

Servir la tartinade saupoudrée de dukkah et arrosée d'un filet de miel.

SUGGESTION

Si la courge contenait beaucoup d'eau et que la purée est trop liquide, égoutter dans un coton à fromage pour en retirer le maximum d'humidité.

