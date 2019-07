L'eau est l'une des ressources naturelles les plus importantes à notre survie. Puissante, mais aussi fragile. Omniprésente, mais menacée. Chose certaine, celle que l'on surnomme l'or bleu ne doit pas être tenue pour acquise. Voici l'eau racontée en faits et en chiffres.

L'EAU DANS LE MONDE

22 mars - C'est la Journée mondiale de l'eau. Instaurée en 1993 par l'Organisation des Nations unies, elle vise à sensibiliser la population mondiale à la problématique de l'eau. Des écoles partout dans le monde organisent des activités pour souligner l'événement.

1 école primaire sur 4 dans le monde ne dispose pas d'eau potable. Cela touche au moins 570 millions d'enfants.

70 % de la consommation totale d'eau est liée à l'agriculture. À l'échelle mondiale, le secteur agricole est celui qui consomme le plus d'eau. À titre d'exemple, on estime que 13 000 litres d'eau sont nécessaires pour produire un kilo de boeuf.

L'EAU AU CANADA

20 % des ressources d'eau douce de la planète se trouvent au Canada. Nos lacs, nos rivières, nos ruisseaux et nos milieux humides représentent une immense richesse. Mais ces écosystèmes sont menacés, notamment par le réchauffement climatique et par la demande grandissante en eau potable.

1 ménage sur 5 continue d'acheter de l'eau embouteillée, malgré un accès gratuit à une eau potable de qualité. Au Canada seulement, l'industrie de l'eau embouteillée génère des revenus de 2,5 milliards de dollars chaque année.

424 litres - C'est la quantité d'eau potable utilisée quotidiennement par chaque personne au Québec. Toilette, bain, douche, lessive, nettoyage et alimentation, on consomme en moyenne l'équivalent de cinq piscines hors terre ! Notre consommation est deux fois plus importante que celle des Européens et 20 % supérieure à la moyenne canadienne.

L'EAU DANS LE CORPS

65 % - C'est le pourcentage moyen d'eau dans le corps humain adulte. Les fluides occupent quasiment tous les espaces de notre corps, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur des cellules. D'ailleurs, le poids perdu après un effort intense provient de l'eau.

6 à 8 verres - Les besoins en hydratation varient selon l'âge, le sexe, la température et les activités effectuées. En moyenne, on recommande de boire de six à huit verres d'eau de 200 ml par jour. L'eau contenue dans les aliments, comme le thé, les fruits et les soupes, compte aussi.

3 jours - On peut vivre plusieurs semaines sans manger, mais en théorie, on ne peut pas tenir plus de trois jours sans boire d'eau.

L'EAU DANS SON IMMENSITÉ

33 mètres - La plus haute vague jamais surfée mesurait 33 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 10 étages ! Ce record du monde a été établi par le Français Benjamin Sanchis en décembre 2014 à Nazaré, au Portugal.

243 042 kilomètres - C'est la longueur du littoral canadien, qui est le plus long au monde ! Les côtes du Canada donnent sur trois océans : l'Atlantique, l'Arctique et le Pacifique.

10 928 mètres - En mai 2019, l'entrepreneur américain Victor Vescovo est descendu en submersible dans la fosse des Mariannes et a battu le record de la plongée la plus profonde. Située dans l'océan Pacifique, cette fosse océanique est la plus profonde au monde.