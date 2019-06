Céder à l'envie, c'est aussi céder au plaisir et au désir. Pour alimenter la flamme charnelle, rien de mieux que des lectures érotiques triées sur le volet. Découvrons les recommandations de Keven Girard, directeur adjoint à la librairie Raffin. Des ouvrages fort différents les uns des autres, à lire sous les draps ou sur l'oreiller.

Sois belle et tais-toi - Marie Gray Le plus récent roman de Marie Gray nous transporte dans l'univers de Mylène qui a tout pour être heureuse, jusqu'à ce que son monde éclate. Pendant des années, Mylène s'est fait dire - comme tant d'autres avant elle - de tolérer, de ne pas riposter. Pour la protagoniste, se taire, maintenant, n'est plus une option. « Marie Gray est une figure importante de la littérature érotique québécoise. Son écriture accessible plaît à un très large public », explique Keven Girard. Avec cet ouvrage rempli de réalisme et de délicatesse, elle aborde l'impact que peuvent avoir les hommes dans la vie d'une femme. Achetez ce livre

Nu et Travaux manuels - Collectif, sous la direction de Stéphane Dompierre Ces deux recueils de nouvelles, l'un paru en 2014 et l'autre en 2016, rassemblent 16 auteurs chacun. « Il est très intéressant de lire ces auteurs dans un type de littérature dans lequel ils ne se seraient autrement pas aventurés, précise le libraire. Cela permet de découvrir différents styles et de nouvelles plumes. » Patrick Senécal, Marie Hélène Poitras, Guillaume Vigneault, Caroline Allard et plusieurs autres signent des textes érotiques assumés, des histoires de sexe, de tentation, d'excitation qui nous font réagir, rougir ou frémir... ou tout ça à la fois. Achetez le livre Nu Achetez le livre Travaux manuels

Orgasmes à la carte - Anne-Marie Dupras Cet ouvrage est davantage une expérience littéraire qu'un roman proprement dit. Inspiré des livres dont vous êtes le héros, ce bouquin érotique interactif donne aux lectrices l'entière liberté du choix dans une foule de situations. Dans un passage, on pourrait décider de poursuivre un moment charnel avec un homme, une femme ou - pourquoi pas ? - les deux. « C'est un livre étonnant pour le chemin et les idées qu'il peut apporter aux lectrices », estime Keven Girard. L'addition des courtes scènes torrides, souvent empreintes d'humour, permet de le relire et de vivre une expérience complètement différente. Achetez ce livre

Extases - JeanLouis Tripp Dans un mélange d'autobiographie et de fiction, l'auteur français se met à nu et dévoile une intimité très sexuelle, complexe et diversifiée, à la recherche de plaisirs et d'extases. « Ce roman graphique s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Le quotidien Libération l'a qualifié de "défense initiatique du droit au plaisir", ça résume tout ! », souligne M. Girard. Cette bande dessinée raconte le sexe dans son large spectre de façon très explicite. Elle aborde la masturbation entre amis, les orgies de femmes, les soirées à trois qui permettent d'expérimenter des aventures homosexuelles, mais aussi l'amour, la jalousie et la complexité de la sexualité masculine. Achetez ce livre