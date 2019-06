André Gratton aime les beaux objets. Ceux ingénieusement conçus, qui vont à contre-courant de la standardisation et de la production de masse. Propriétaire d'une boutique dans le Vieux-Montréal, il nous explique l'attrait que peuvent susciter ces articles dans notre quotidien, et le pourquoi nous devrions, à l'occasion, simplement céder à l'envie.

« Je trouve qu'on ne le fait pas assez, qu'on s'empêche de se laisser aller. Lorsqu'on a un coup de coeur pour un objet, on devrait se faire plaisir. Parce que cette pièce, on l'a choisie et elle nous suivra longtemps. Elle sera le reflet de ce souvenir, de cette émotion ressentie », explique M. Gratton. Dans sa boutique Édition - Objets choisis, on trouve des accessoires déco et des bijoux qui ont de la personnalité, des pièces uniques ou créées en petite quantité ou en série limitée.

Dénichés partout à travers le monde

« Il devient de plus en plus difficile de trouver des articles différents. On propose les mêmes objets partout », poursuit celui qui déniche ses produits aux quatre coins de la planète, lors de voyages ou de visites d'exposition. Le salon Maison & Objet de Paris, Ambiente à Francfort ou encore le NY NOW à Manhattan sont ses préférés, bien qu'ils représentent une quantité énorme de travail. « Ce sont de très gros salons. Il y a des milliers d'exposants ! Je scanne le tout pour ne sélectionner que ce qui sort du lot et qui étonnera mes clients. Je reviens parfois avec seulement cinq, six produits », précise-t-il.