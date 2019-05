Qu'on aime la course à pied, le CrossFit ou le tennis, les vêtements dans lesquels on bouge font toute la différence du point de vue du confort et de la performance. Des chaussures aux sous-vêtements, comment bien choisir nos tenues de sport lorsqu'on recherche qualité et durabilité ?

Comme une seconde peau

Les sous-vêtements de sport jouent un rôle essentiel dans le contrôle de l'humidité produite par le corps durant l'activité, permettant ainsi de garder celui-ci au sec. Les vêtements agissant comme une première couche devraient être munis de mailles pour la ventilation et de coutures plates pour éviter les frottements désagréables. Certains proposent même des tissus antimicrobiens, une caractéristique intéressante pour détruire les bactéries et éviter les mauvaises odeurs.

Chez la femme, l'achat d'un soutien-gorge de sport est crucial. Plus la poitrine est volumineuse et le sport intense, plus il doit procurer un bon support. Les modèles qui compriment la poitrine sont particulièrement efficaces pour diminuer l'impact pendant l'activité. Il ne faut pas hésiter à sauter dans la cabine d'essayage pour tester le produit avant de l'acheter. Tout comme le soutien-gorge ordinaire, le modèle de sport s'étirera après quelques utilisations et le support ne sera plus le même. Pour cette raison, il devrait être remplacé environ tous les six mois si vous pratiquez un sport à raison de trois à quatre fois par semaine.

Trouver chaussure à son pied

Amateur de course à pied ? Une chaussure coussinée et capable d'absorber les chocs est de mise. Pour ceux qui pratiquent plusieurs sports différents, un modèle appelé multisport sera le plus adapté. Mais attention ! Même une chaussure multisport ne convient pas forcément à toutes les activités. Certaines ont une semelle plus épaisse, parfaite pour les sports d'impact, d'autres offrent une meilleure stabilité du pied, ce qui est apprécié lors des mouvements latéraux effectués au tennis, par exemple. Pour l'entraînement en salle, il faut une chaussure permettant une grande liberté de mouvement.

Après les chaussures, il importe de choisir avec soin ses chaussettes afin de garder le pied au sec et de prévenir les mauvaises odeurs dues à la transpiration. Des bas en laine mérinos sont parfaits peu importe la saison. Cette fibre naturelle très fine et douce permet au pied de respirer. Oubliez les bas de coton, qui absorbent l'eau et laisseront vos pieds mouillés.

Textiles intelligents

Les tissus techniques de nouvelle génération sont extrêmement performants et polyvalents. Respirabilité, imperméabilité, isolation, élasticité, évacuation ou absorption de l'eau ainsi que compression figurent sur la liste de leurs propriétés. La plupart de ces technologies ont des noms brevetés qui apparaissent souvent sur les étiquettes des vêtements. La technologie Coolmax®, par exemple, utilise des fils tissés en forme d'hélice pour mieux évacuer l'humidité du corps et le garder au sec et au frais. Son principal atout ? Sa rapidité de séchage. Autre exemple, le tissu SUPPLEX®, qui procure la sensation du coton sans ses désavantages en séchant plus rapidement que ce dernier et en conservant sa couleur plus longtemps. Pour les adeptes de yoga, l'élasthanne, une fibre synthétique reconnue pour son élasticité, sera tout indiquée.

Conseils d'entretien

Pour conserver ses vêtements de sport plus longtemps, quelques règles d'entretien particulières s'appliquent :

- Laver les vêtements immédiatement après chaque utilisation.

- Placer les vêtements dans un filet de lavage.

- Les faire sécher à l'air libre. Éviter à tout prix la sécheuse, car les matières synthétiques ne supportent pas la chaleur.

- Laver à l'eau froide au cycle délicat.

- Éviter l'assouplissant, qui obstrue les pores des fibres du tissu.