Une expression fréquemment employée dans ce petit pays de cinq millions d'habitants résume à elle seule le mode de vie costaricain : puravida, la vie pure. Démocratique et pacifique, le Costa Rica a aboli son armée en 1949 et impressionne par ses splendeurs naturelles. En voici cinq à découvrir sur la côte pacifique de cette nation surnommée la Suisse de l'Amérique centrale.

Le volcan Arenal

D'une forme conique parfaite, le volcan Arenal attire des hordes de touristes chaque année. Les plus chanceux le verront complètement dégagé de nuages. Pour augmenter ses chances, on se lève en même temps que le soleil, le haut du volcan étant plus souvent dégagé au petit matin et s'ennuageant au fil de la journée. Les hôtels situés à proximité, dont le Silencio del Campo, offrent des chambres ou des villas avec vue sur le volcan. Une petite randonnée dans le parc national permet de marcher sur une ancienne coulée de lave et d'admirer des arbres géants. Visitez le site web de l'hôtel Silencio del Campo La Fortuna

La région de La Fortuna - porte d'entrée vers le volcan Arenal - mérite qu'on s'y attarde une journée ou deux, ne serait-ce que pour apprécier les sources d'eau naturelles chauffées par l'activité volcanique des environs. La chute éponyme, d'une hauteur de 70 mètres (230 pieds), émerveille en se jetant dans une piscine naturelle entourée d'une dense flore tropicale. Pour la contempler, il vous faudra descendre 500 marches (et les remonter par la suite). Les nombreux ponts suspendus permettent d'admirer la forêt luxuriante, pour autant qu'on ne souffre pas de vertige. Parc national Manuel Antonio

Véritable paradis sur terre, ce parc concentre, sur un petit territoire, tout ce que la nature costaricaine a à offrir. Paresseux, singes, toucans, coatis et iguanes se partagent la dense forêt tropicale de cette zone protégée. Faire appel à un guide est recommandé pour aider à apercevoir ces animaux souvent très bien cachés. Très accessible, le parc est composé d'une dizaine de sentiers balisés. Le principal, long de 2,2 km, mène à la plage Manuel Antonio, une superbe baie de sable blanc, un endroit parfait pour terminer la journée. Attention aux ratons laveurs, qui s'amusent à voler les lunchs des touristes distraits. La rivière Tarcoles

Bien qu'il ne soit pas une attraction touristique officielle, le pont de la rivière Tarcoles, à 80 km de San José, est devenu un arrêt obligatoire pour l'observation de crocodiles. En dessous de ce pont, justement surnommé « le pont aux crocodiles », des dizaines de crocodiles se prélassent sur une pointe sablonneuse, indifférents aux touristes qui les prennent en photo. Plusieurs compagnies de la région offrent des tours en bateau sur la rivière pour les admirer de plus près et observer du même coup une grande variété d'oiseaux exotiques, d'iguanes et de lézards. Visitez le site de Jose's Crocodile River Tour Samara