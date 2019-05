Cinq, quinze, vingt-cinq ? Difficile de faire une prescription claire sur le nombre d'indispensables à posséder. « Ça dépend du mode de vie. Et en plus, les basiques ne sont pas les mêmes pour chacune », explique l'expert. Pour l'une, c'est un jean ajusté foncé, un chemisier en popeline de coton, un t-shirt blanc et une veste de cuir. Pour l'autre c'est un tailleur-pantalon sombre, une petite robe noire, un pull de cachemire, un corsage soyeux, etc. Peu importe ceux que l'on choisit, les basiques ont tous en commun d'être pratiques et de permettre mille et une combinaisons. « Une chose est certaine, les femmes ont besoin au minimum d'un pantalon parfait », lance-t-il, convaincu.

Steeve Lapierre abonde dans le même sens : « Le style, c'est plus important que la tendance ! » Il ne tarit d'ailleurs pas d'éloges pour les fameux basiques, ces vêtements qui constituent la fondation de la garde-robe. « Ne sous-estimez jamais l'importance des classiques qui sont vos vrais alliés, souligne-t-il. Et classiques, ça ne veut pas dire « fades ». Si on possède les bons articles (actuels, bien coupés dans de belles matières, bien ajustés), il devient alors aisé d'être créatif et d'avoir du plaisir avec son look.

L'investissement payant

L'important, selon lui, ce n'est pas la quantité, mais bien la qualité de nos bases qui prime : « Quand on paie le prix pour un vêtement, on a une garantie que la confection est impeccable, que la coupe est étudiée, que la matière conservera sa tenue et qu'il vieillira bien. » Il rappelle au passage la notion de cost per wear. « Quand on se questionne sur le prix élevé d'un vêtement de qualité, on devrait ventiler le coût d'achat selon le nombre d'utilisations prévues par année, croit-il. On arrive vite à la conclusion que d'investir dans un beau basique est rentable. »

S'amuser avec style

Steeve Lapierre l'admet, la mode peut parfois être dure à suivre, et savoir se composer une garde-robe vivante qui reflète l'air du temps n'est pas donné à toutes : « Il y a de nouveaux codes, les tendances se succèdent rapidement. L'habillement est plus décontracté, même au travail, et ça devient embêtant pour bien des gens de s'y retrouver. » Outre le fait d'acheter les bons vêtements, la façon d'agencer, de déconstruire et d'interpréter ceux-ci est un signe de style personnel fort.

Des pros à la rescousse

En panne d'inspiration ? « Pour tirer le meilleur parti de votre garde-robe, consultez nos stylistes en magasin, recommande Steeve Lapierre. Ces experts personnalisent la notion de style. Ils vous aident à rafraîchir votre garde-robe en intégrant la couleur ou le bon imprimé, en apprivoisant de nouvelles silhouettes modernes, en multipliant les agencements, mais également en vous donnant des idées de superpositions réussies qui donnent de la personnalité à votre look. Ils ont le flair pour décoincer votre veste noire, pour vous inciter à porter vos paillettes au-delà des Fêtes et pour vous guider vers les chaussures et les sacs qui moderniseront ce que vous possédez déjà. »

