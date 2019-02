Pour mieux recharger nos batteries, il faut parfois - ironiquement - déconnecter. De tout : de la routine, des tracas du quotidien. Quoi de mieux pour se ressourcer qu'un séjour dans un chalet ou un refuge en pleine nature ? En voici 6 qui nous ont séduits par leur esthétisme ou leur originalité. Détente assurée.

Zoobox, domaine Le Vertendre - Eastman (Estrie) Ces petits refuges 100 % autonomes charment à coup sûr par leur design contemporain et leur aménagement novateur ultra bien pensé. Les lofts éco-intelligents sont munis de panneaux solaires, d'un poêle à bois écologique et d'un chauffage d'appoint au propane. Si l'on souhaite regarder un film ou utiliser la machine à popcorn, on doit alors pédaler pour générer l'énergie nécessaire. La grande baie vitrée, qui s'ouvre complètement, offre une vue imprenable sur la nature environnante. Quatre saisons À partir de 225 $ la nuitée (deux nuits minimum) De 4 à 6 personnes Louez un Zoobox

Mashk, Repère Boréal - Les Éboulements (Charlevoix) Le plus instagrammable des microchalets se trouve au Repère Boréal en Charlevoix. Il a tout pour séduire : immense fenêtre en façade de 15 pieds de haut, terrasse sur le toit, plancher chauffant, chambre en mezzanine, cuisine et salle de bain bien aménagées, design irréprochable. À l'extérieur, le boisé enchanteur et l'espace feu incitent à la détente. Sur le domaine se trouve aussi une zone thermale comprenant bains chauds et sauna, ouverte quatre saisons. Quatre saisons À partir de 199 $ la nuitée 4 personnes maximum Louez le Mashk La bulle de la Grande Ourse, Hébergement Les pieds sur terre - Saint-Calixte (Lanaudière) Dormir dans une énorme bulle transparente afin d'apprécier la nature et les étoiles, voilà ce que nous réservent les refuges de l'entreprise Les pieds sur terre. Leur plus grande bulle se nomme Grande Ourse (25 pieds de diamètre) et offre tout le confort d'un petit chalet : électricité, cuisinière, réfrigérateur, hamacs, salle de bain rustique et même un spa privé à l'extérieur. L'intérieur est suffisamment chauffé pour pouvoir y dormir aussi par grand froid. Quatre saisons À partir de 265 $ la nuitée 6 personnes maximum Louez la bulle de la Grande Ourse Chalets EXP., Sépaq - Plusieurs endroits au Québec Installés près des activités hivernales des parcs de la Sépaq, les chalets EXP. nous font vivre en symbiose parfaite avec l'extérieur. Les larges fenêtres sur deux côtés permettent de contempler le paysage et maximisent la luminosité. Tout confort, ces chalets sont chauffés à l'électricité et munis d'une salle de bain et d'une cuisine équipée. Avec leur design soigné et la chaleur du petit poêle à bois, on est illico transporté loin des tracas du quotidien. Quatre saisons À partir de 127 $ la nuitée 4 personnes maximum Louez un chalet EXP. à la Sépaq

Chalets Évasion - Entrelacs (Lanaudière) Tous les chalets Évasion, situés en montagne dans la superbe région de Lanaudière, comprennent un magnifique foyer de pierre et un spa privé, en plus d'offrir une vue panoramique sur le lac des Îles. À l'intérieur comme à l'extérieur, les murs de bois confèrent une ambiance feutrée et invitante. L'hiver, on peut faire de la glissade et de la raquette sans sortir du domaine. L'été, c'est autour de la piscine creusée (et chauffée pour les jours plus frais) ou du lac qu'on se prélasse des heures durant. Quatre saisons À partir de 135 $ la nuitée De 4 à 12 personnes Louez un chalet Évasion

