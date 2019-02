Un petit pot par-ci, une nouvelle bouteille par-là... La maison est remplie de contenants dont la durée de vie est limitée. Même si on les fait disparaître au recyclage ou à la poubelle, ces produits jetables continuent d'exister et laissent une empreinte sur la planète. Ce mois-ci, on les jette aux oubliettes et on fait place aux écorecharges !

Agrandir Sur mon X

Coin Cuisine - On mise sur un nettoyage propre et durable L'évier est le centre névralgique de la cuisine, pour lequel on tend à privilégier les produits jetables et les parfums artificiels par souci de propreté. Qu'à cela ne tienne : on peut très bien faire briller la vaisselle autrement ! Plutôt que de collectionner les bouteilles de savon à vaisselle - qui finissent par échouer dans les sites d'enfouissement -, on se tourne ainsi vers les entreprises écoresponsables qui proposent des recharges de savon sans phosphate ni parfum.On peut aussi troquer sa brosse en plastique contre un modèle en bois dont la tête est remplaçable et biodégradable. Achetez le savon à vaisselle de The Unscented Company Découvrez la brosse à vaisselle en bois Achetez la recharge

Agrandir Zao Canada

Coin Beauté - On se donne bonne mine... et bonne conscience Pourquoi jeter ses vieux contenants de soins de beauté quand on peut simplement en remplacer le contenu ? Du rouge à lèvres au mascara en passant par le cache-cernes et l'illuminateur, on garnit sa trousse à maquillage de produits rechargeables, sains pour la peau et non testés sur les animaux. On sera ainsi débarrassée de dizaines de flacons et tubes superflus, mais surtout, cette précieuse peau ne s'en portera que mieux ! Découvrez la recharge de rouge à lèvres Hourglass Découvrez le mascara rechargeable à l'aloès Zao

Coin Lavabo - On adopte une routine qui respecte l'environnement Il suffit de faire un survol rapide de la salle de bain pour y constater l'omniprésence des contenants en plastique. Cet hiver, on s'attaque au problème et on prolonge la durée de vie des produits qui garnissent le meuble-lavabo ! Déodorants,soie dentaire, savon à mains : tout se renouvelle grâce aux recharges. On peut aussi investir dans un rasoir de qualité muni de lames rechargeables en acier inoxydable. Contrairement à celles contenues dans les modèles composés partiellement de plastique, ces lames se recyclent à l'infini. Découvrez le déodorant naturel Les CocoNuts Découvrez la recharge de savon à mains La Vie Découvrez la soie dentaire compostable et rechargeable Découvrez le rasoir Rockwell

Coin Bébé - On dorlote les cocos de façon écolo En plus de coûter la peau des fesses, les lingettes jetables parfumées polluent l'environnement et perturbent la barrière naturelle de la peau de bébé. La solution : le liniment oléo-calcaire sans rinçage, offert en écorecharge de 1 L. Ce produit québécois sans parfum ni parabènes nettoie les petits popotins en douceur, en plus de permettre d'économiser jusqu'à 80 % d'eau, d'énergie et de plastique ! L'heure du bain représente aussi l'occasion idéale d'opter pour les écorecharges de savon réservé au corps et aux cheveux. Découvrez le liniment oléo-calcaire Bébé Hibou Découvrez le mousse douceur Bébé Hibou

Agrandir Chanel Sabourin